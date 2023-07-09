Фред Ванвлит о контракте на 130 млн: «Люди сходят с ума по поводу суммы, но лига растет каждый год. Докажу, что стою каждого пенни»

Теги Хьюстон НБА Фред Ванвлит Баскетбол

Разыгрывающий Фред Ванвлит заключил максимальное продление контракта с «Хьюстоном» на 3 года и 130 млн долларов.

«Больше всего приятно, что ты кому-то нужен. «Рокетс» пришли и подписали меня. С нетерпением жду возможности играть и быть самим собой. Они не хотят, чтобы я был кем-то, кроме себя самого.

Люди сходят с ума по поводу суммы контракта, но лига растет каждый год. Это число не будет таким через несколько лет. Так что понимаю, что это удивительная история для незадрафтованного. Но я собираюсь работать ежедневно, чтобы доказать, что я стою каждого пенни», – цитирует Ванвлита Houston Chronicle.

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5 комментариев

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Иван Кужилин
Такое ощущение, что люди из комментариев застряли в прошлом и сравнивают его зарплату как будто она в начале 10-ых, когда звезды по 30 миллионов дай бог получали. Вы просто взгляните на цены в магазинах или на технику какую-то, интересно, почему если это все существенно подорожало во всем мире, то и зарплаты у людей существенно не должны увеличиваться?? НБА сейчас одна из главных лиг в мире и логично, что если у неё все хорошо, то и люди в ней(игроки/тренеры/менеджеры) будут зарабатывать все больше и вам просто нужно привыкнуть, что раньше 30 миллионов это зарплата суперзвезды, а сейчас третья звезда в любой команде спокойно на такие деньги претендует
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Picachu
какой контракт у ВТБ ? меньше чем бюджет фильма вызова вроде
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