Фред Ванвлит о контракте на 130 млн: «Люди сходят с ума по поводу суммы, но лига растет каждый год. Докажу, что стою каждого пенни»

Разыгрывающий Фред Ванвлит заключил максимальное продление контракта с « » на 3 года и 130 млн долларов.

«Больше всего приятно, что ты кому-то нужен. «Рокетс» пришли и подписали меня. С нетерпением жду возможности играть и быть самим собой. Они не хотят, чтобы я был кем-то, кроме себя самого.

Люди сходят с ума по поводу суммы контракта, но лига растет каждый год. Это число не будет таким через несколько лет. Так что понимаю, что это удивительная история для незадрафтованного. Но я собираюсь работать ежедневно, чтобы доказать, что я стою каждого пенни», – цитирует Ванвлита Houston Chronicle.

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать

Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов

Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)