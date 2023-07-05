Фред Ванвлит и Паскаль Сиакам были разочарованы молодыми игроками «Торонто»
По словам журналиста Sportsnet Майкла Грэйнджа, Фред Ванвлит и Паскаль Сиакам были «глубоко разочарованы» молодыми игроками «Торонто» в сезоне-2022/23.
«Ветераны команды — особенно Ванвлит и Сиакам — были глубоко разочарованы более молодыми игроками. Ванвлит сообщил им об этом, что совершенно не понравилось молодежи. Нику Нерсу не удалось ликвидировать этот разрыв», – пишет Грэйндж.
Ванвлит продолжит карьеру в «Хьюстоне», подписав трехлетний контракт на 130 миллионов долларов. Сиакама могут обменять до начала регулярного чемпионата.
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Но ему не хватило 15 голосов при выборе участников all-NBA, и он все еще ждет новостей о каком-либо продлении своего контракта. И это после того, как стал первым игроком в истории франшизы, набравшим в среднем 24,2 очка, 7,8 подбора и 5,8 передачи за игру. Только суперзвезды Никола Йокич, Лука Дончич, Яннис Адетокумбо и Леброн Джеймс, единственные пять игроков, которые сделали это во всей лиге в этом сезоне. Задержка с продлением (обеим сторонам еще предстоит официально встретиться по этому вопросу): на пока выглядит так, что лучшего сезона в карьере Сиакама было недостаточно, чтобы заработать продление, или предложение на полные четыре года и 183 миллиона долларов, на которые он будет иметь право.
Вероятно, этот факт явно способен сгладить многие неудобства.