Фред Ванвлит и Паскаль Сиакам были разочарованы молодыми игроками «Торонто»

Теги Торонто НБА Паскаль Сиакам Фред Ванвлит Ник Нерс Баскетбол

По словам журналиста Sportsnet Майкла Грэйнджа, Фред Ванвлит и Паскаль Сиакам были «глубоко разочарованы» молодыми игроками «Торонто» в сезоне-2022/23.

«Ветераны команды — особенно Ванвлит и Сиакам — были глубоко разочарованы более молодыми игроками. Ванвлит сообщил им об этом, что совершенно не понравилось молодежи. Нику Нерсу не удалось ликвидировать этот разрыв», – пишет Грэйндж.

Ванвлит продолжит карьеру в «Хьюстоне», подписав трехлетний контракт на 130 миллионов долларов. Сиакама могут обменять до начала регулярного чемпионата.

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8 комментариев

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Tim Timson
ВанВлитт то типо травмирован то ничего не делал там. это в ком он разочаровался? в Барнсе и Ануноби или Тренте?). на месте молодежи я бы вообще Дрейку всек за такую игру))
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Ann Tretiakova
)) можно подумать все прям влюблёнными глазами смотрели на него!
все еще не понимаю за что ему столько денег дали
+5
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+5
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betwriver
Пишут, что для Сиакама не очень приятный момент (как двукратного участника all-NBA звезд). В начале прошлого сезона Сиакам отказался от продления своего контракта - на максимум на три года в надежде, что он попадет в свою третью команду all-НБА и, таким образом, получит право на продление «супермаксимума» на 35% от потолка зарплат.
Но ему не хватило 15 голосов при выборе участников all-NBA, и он все еще ждет новостей о каком-либо продлении своего контракта. И это после того, как стал первым игроком в истории франшизы, набравшим в среднем 24,2 очка, 7,8 подбора и 5,8 передачи за игру. Только суперзвезды Никола Йокич, Лука Дончич, Яннис Адетокумбо и Леброн Джеймс, единственные пять игроков, которые сделали это во всей лиге в этом сезоне. Задержка с продлением (обеим сторонам еще предстоит официально встретиться по этому вопросу): на пока выглядит так, что лучшего сезона в карьере Сиакама было недостаточно, чтобы заработать продление, или предложение на полные четыре года и 183 миллиона долларов, на которые он будет иметь право.
+4
-1
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DeX
"если терпеть молодежь, то за большие бабки", - подумал Ванвлит и перешел в Хьюстон
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Артур Артур
То ли дело Хьюстон, здесь молодёжь ого-го!
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Stephan Carrypenko
В Хьюстоне веселая молодёжь))
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AllanHouston
Ответ Stephan Carrypenko
В Хьюстоне веселая молодёжь))
В Хьюстоне веселая максималка (пусть и двухлетняя) и отсутствие налогов Онтарио.

Вероятно, этот факт явно способен сгладить многие неудобства.
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