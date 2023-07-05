Фред Ванвлит и Паскаль Сиакам были разочарованы молодыми игроками «Торонто»

По словам журналиста Sportsnet Майкла Грэйнджа, и были «глубоко разочарованы» молодыми игроками « » в сезоне-2022/23.

«Ветераны команды — особенно Ванвлит и Сиакам — были глубоко разочарованы более молодыми игроками. Ванвлит сообщил им об этом, что совершенно не понравилось молодежи. не удалось ликвидировать этот разрыв», – пишет Грэйндж.

Ванвлит продолжит карьеру в «Хьюстоне», подписав трехлетний контракт на 130 миллионов долларов. Сиакама могут обменять до начала регулярного чемпионата.

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