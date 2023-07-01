Норман Пауэлл о контракте Ванвлита: «То, что понято, не нужно объяснять»

Теги Хьюстон Клипперс Торонто НБА Норман Пауэлл Фред Ванвлит Баскетбол

Экс-разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит заключит 3-летнее соглашение с «Хьюстоном» на 130 миллионов долларов.

Бывший одноклубник Ванвлита по «Рэпторс» Норман Пауэлл поддержал плеймейкера.

«То, что понято, не нужно объяснять. Поздравляю, брат. Хорошо поднял!» – написал Пауэлл в соцсетях.

В минувшем сезоне показатели чемпиона-2019 составляли 19,3 очка, 7,2 передачи и 4,1 подбора при 39,3% с игры и 34,2% из-за дуги.

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1 комментарий

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Lokomotiv__1992
55 лямов лишних ) это и в правду поднял
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