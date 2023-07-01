Экс-разыгрывающий « » заключит 3-летнее соглашение с « » на 130 миллионов долларов.

Бывший одноклубник Ванвлита по «Рэпторс» поддержал плеймейкера.

«То, что понято, не нужно объяснять. Поздравляю, брат. Хорошо поднял!» – написал Пауэлл в соцсетях.

В минувшем сезоне показатели чемпиона-2019 составляли 19,3 очка, 7,2 передачи и 4,1 подбора при 39,3% с игры и 34,2% из-за дуги.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия