Норман Пауэлл о контракте Ванвлита: «То, что понято, не нужно объяснять»
Экс-разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит заключит 3-летнее соглашение с «Хьюстоном» на 130 миллионов долларов.
Бывший одноклубник Ванвлита по «Рэпторс» Норман Пауэлл поддержал плеймейкера.
«То, что понято, не нужно объяснять. Поздравляю, брат. Хорошо поднял!» – написал Пауэлл в соцсетях.
В минувшем сезоне показатели чемпиона-2019 составляли 19,3 очка, 7,2 передачи и 4,1 подбора при 39,3% с игры и 34,2% из-за дуги.
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