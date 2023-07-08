Скотти Барнс: «Фред Ванвлит был лидером нашей команды»

Теги Хьюстон Торонто НБА Фред Ванвлит Скотти Барнс Баскетбол

Форвард «Торонто» Скотти Барнс прокомментировал переход разыгрывающего Фреда Ванвлита в «Хьюстон».

«Фред был лидером нашей команды, он был нашим голосом. Он был тем, кто мог поговорить со СМИ, со всей командой, с организацией.

Я рад за него, он получил очень большой контракт, он получил свои деньги, а нам нужно просто выигрывать матчи и двигаться дальше», – сказал Барнс.

«Хьюстон» подписал с Ванвлитом 3-летний контракт на 128 миллионов долларов.

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