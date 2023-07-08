Скотти Барнс: «Фред Ванвлит был лидером нашей команды»

Форвард « » прокомментировал переход разыгрывающего в « ».

«Фред был лидером нашей команды, он был нашим голосом. Он был тем, кто мог поговорить со СМИ, со всей командой, с организацией.

Я рад за него, он получил очень большой контракт, он получил свои деньги, а нам нужно просто выигрывать матчи и двигаться дальше», – сказал Барнс.

«Хьюстон» подписал с Ванвлитом 3-летний контракт на 128 миллионов долларов.

40 вещей, благодаря которым я запомню сезон НБА-2022/23