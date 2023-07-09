Фред Ванвлит о том, что они с Сиакамом были «разочарованы» молодыми игроками: «В наше время, если ты не опровергнешь слух, то он сразу станет правдивым»
Разыгрывающий «Хьюстона» Фред Ванвлит опроверг слухи, что у него и форварда Паскаля Сиакама были разногласия с молодыми игроками команды.
Соведущий: Наверное, ты видел статью. Говорят, что у вас был конфликт с молодыми парнями.
Ванвлит: Так и говорят?
Соведущий: Якобы вы все разругались, ты отписался от Скотти Барнса, он – от тебя, потом снова подписались. Я просто хочу услышать комментарий об этом из твоих уст.
Ванвлит: Сейчас все делают из мухи слона. В наше время, если ты не опровергнешь слух, то он сразу станет правдивым. Просто не получилось по какой-то причине. Не было командной химии. С желтой прессой ничего не поделаешь – у меня отличные отношения со всеми бывшими партнерами по команде.
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