Фред Ванвлит: «В своей первой Летней лиге я выходил со скамейки запасных. Каждый шаг на пути – это тяжелая работа и жертвы, которые приводят тебя к конечной точке»
Разыгрывающий Фред Ванвлит заключил максимальное продление контракта с «Хьюстоном» на 3 года и 130 млн долларов.
«Это много значит для меня. Незадрафтованных игроков, как я, больше, чем кого-либо другого. Я просто смотрел баскетбол – выходил со скамейки запасных в своей первой Летней лиге, был запасным разыгрывающим после Делона Райта.
Определенно, я прошел долгий путь. Сейчас просто должен рассказать парням о каждом шаге, который потребовался, чтобы достичь этого. Можно забыть, что каждый шаг на пути – это тяжелая работа и жертвы, которые приводят тебя к конечной точке», – сказал Ванвлит в интервью Houston Chronicle.
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Ванвлит абсолютно средний игрок. Но свои деньги он именно заработал, планомерно выполняя все вышеуказанное.
Другое дело, что в последние годы в США стало настолько много денег, что их в буквальном смысле некуда девать. 20-25 лет назад ему бы не за какие заслуги (кроме чисто игровых) не стали бы платить оклад уровня звезды из топ-10.
Борода бы точно "научил плохому".
Не согласен с теми, кто считает контракт плохим. Но признаю, что Ванвлиту немного повезло найти такую команду, в такое время. Без учёта конкретных задач Хьюстона максималка для Ванвлита выглядит диковато. Но...