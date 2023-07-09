Фред Ванвлит: «В своей первой Летней лиге я выходил со скамейки запасных. Каждый шаг на пути – это тяжелая работа и жертвы, которые приводят тебя к конечной точке»

Теги Хьюстон Торонто НБА Делон Райт Фред Ванвлит Баскетбол

Разыгрывающий Фред Ванвлит заключил максимальное продление контракта с «Хьюстоном» на 3 года и 130 млн долларов.

«Это много значит для меня. Незадрафтованных игроков, как я, больше, чем кого-либо другого. Я просто смотрел баскетбол – выходил со скамейки запасных в своей первой Летней лиге, был запасным разыгрывающим после Делона Райта.

Определенно, я прошел долгий путь. Сейчас просто должен рассказать парням о каждом шаге, который потребовался, чтобы достичь этого. Можно забыть, что каждый шаг на пути – это тяжелая работа и жертвы, которые приводят тебя к конечной точке», – сказал Ванвлит в интервью Houston Chronicle.

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3 комментария

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Ужратый Гусениц
Хороший конечно игрок, но вообще не уровень максималки.
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mitch
Ответ Ужратый Гусениц
Хороший конечно игрок, но вообще не уровень максималки.
В НБА, помимо чистого таланта, платят еще и за ответственный подход к делу, обучаемость, умение взаимодействовать с тренерским штабом и руководством, умение не попадать в неприятности и не творить дичь!
Ванвлит абсолютно средний игрок. Но свои деньги он именно заработал, планомерно выполняя все вышеуказанное.
Другое дело, что в последние годы в США стало настолько много денег, что их в буквальном смысле некуда девать. 20-25 лет назад ему бы не за какие заслуги (кроме чисто игровых) не стали бы платить оклад уровня звезды из топ-10.
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Сергей Доплер
Такой перец для молодёжи Хьюстона и нужен. Других на рынке не было (или, как Лопес, кинули). С учётом опции команды на третий год, хороший контракт для Рокетс. Два года места в платёжке есть и никаких финалов конфы никто не ожидает. Можно переплачивать и обучать пионер-отряд, цепляясь за плей-ин, а не дизморалиться по дну.
Борода бы точно "научил плохому".
Не согласен с теми, кто считает контракт плохим. Но признаю, что Ванвлиту немного повезло найти такую команду, в такое время. Без учёта конкретных задач Хьюстона максималка для Ванвлита выглядит диковато. Но...
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