Фред Ванвлит: «В своей первой Летней лиге я выходил со скамейки запасных. Каждый шаг на пути – это тяжелая работа и жертвы, которые приводят тебя к конечной точке»

Разыгрывающий Фред Ванвлит заключил максимальное продление контракта с « » на 3 года и 130 млн долларов.

«Это много значит для меня. Незадрафтованных игроков, как я, больше, чем кого-либо другого. Я просто смотрел баскетбол – выходил со скамейки запасных в своей первой Летней лиге, был запасным разыгрывающим после .

Определенно, я прошел долгий путь. Сейчас просто должен рассказать парням о каждом шаге, который потребовался, чтобы достичь этого. Можно забыть, что каждый шаг на пути – это тяжелая работа и жертвы, которые приводят тебя к конечной точке», – сказал Ванвлит в интервью Houston Chronicle.

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