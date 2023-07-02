Радиоведущий о новом контракте Кайри Ирвинга: «Это конец пребывания Луки Дончича в «Далласе»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Ведущий SiriusXM NBA Radio Джастин Термин раскритиковал «Даллас» за подписание крупного контракта с разыгрывающим Кайри Ирвингом.

«На мой взгляд, это означает конец пребывания Луки Дончича в «Далласе».

Я люблю Марка Кьюбана, поэтому мне жаль, что я вынужден это говорить, но «Даллас» совершает огромную ошибку и не усвоил уроки, о которых знают в «Кливленде», «Бостоне» и «Бруклине». Кайри Ирвинг подписал трехлетний контракт на 126 миллионов долларов», – сказал радиоведущий.

Лиллард требует обмен, «Кингз» переманили MVP Евролиги, переход Хардена может затянуться. Рынок НБА завертелся

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tydeus
Глупость) Обменять Кайри, чтобы он летом ушёл? Продлили на адекватные деньги, вопрос в структуре контракта
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Analjinn
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Они не совместимы с Лукой. Поэтому смысла продлевать не было. А с таким контрактом Кайри не смогут обменять.
Рано пока говорить, этот сезон даст ответ совместимы или нет. И тут больше вопросов к Луке.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lokomotiv__1992
Есть совместимые звёзды есть и нет .. Ирвинг и Дончич одни из самых одаренных игроков которые я видел , но обо индивидуалисты+ не тот не другой не улучшаются как игроки , они достигли уровня и стоят на нем .. Ирвинг так вообще ещё с тараканами, удивлён что ему дали такой контракт.. Да кроме этого у них нету хороших роллевиков , как у многих команд .. за плей-офф бороться будут в лучшем случае. Когда две главные звезды команды не играют в защите это проблема и большая ... Вообщем жаль даже Даллас
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Victor Adler
Кто-то сомневается , что Лука и Кайри выдающиеся баскетболисты? Конечно , нет. А почему у них обязательно не получится выиграть лигу ? Ответ прост-в баскетбол играют 5 на 5 и вообще это командная игра. И , наверное , не Лука виноват , что менеджмент Далласа выменивают поломанного Порзи , потом меняют его на мусор , не подписывают Брансона , не могут за столько лет найти нормального центра и пр,пр, При этом умудрились выйти в финал конференции
Пусть вначале Кьюбан укомплектует команду , а потом посмотрим насколько совместимы Лука и Кайри . Успех команды не может зависеть только от двух игроков . даже от таких замечательных баскетболистов ,как Лука и Кайри
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
greatst
Мне как болельщику будет интересно смотреть за этим дуэтом. Шанс что ничего из этого не выйдет - высокий, но хотя бы будет интересно) В команде не было больших изменений с момента ухода порзи и команда так и не стала лидером и контендером, да и активов каких-то ценных для усиления у них особо нет. Так что идя на такой риск, они особо ничего не теряют.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kondratiy
Ответ ПП ПП
С Лукой мало кто совместим. У меня фантазии не хватает что бы придумать с ним состав что бы это был красивый баскетбол хотя бы в атаке.
Хьюстон праймового Хардена - лекало известно.
Но с другой стороны, пухляш Дончич ещё может измениться. Тот же Йокич тоже был весьма пухлым
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Kuzmenyuk
Ответ Tydeus
Глупость) Обменять Кайри, чтобы он летом ушёл? Продлили на адекватные деньги, вопрос в структуре контракта
Они не совместимы с Лукой. Поэтому смысла продлевать не было. А с таким контрактом Кайри не смогут обменять.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Naduvnoy
Ответ Андрей Петров
С лукой соместим только большой и по больше контракт , да и любит что передним приклонялись, этот перец не выиграл не чего и не выиграет, потому что он играет только на себя и на свою стату, и только для больших денег а как без статы деньги выбить, плакать будет что у него нет хороших помошников, всё ответсвеность за не удачи он перекладывает на других, а успех его личная заслуга ещё пару сезонов и может дойдёт что Дончич это просто пустышка огромным картбланшом но он закончится.
Кровь из глаз. Ну знаки препинания, Андрей! Это же несложно, просто уважение к читателям.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Birdman NBA
Ответ Андрей Петров
С лукой соместим только большой и по больше контракт , да и любит что передним приклонялись, этот перец не выиграл не чего и не выиграет, потому что он играет только на себя и на свою стату, и только для больших денег а как без статы деньги выбить, плакать будет что у него нет хороших помошников, всё ответсвеность за не удачи он перекладывает на других, а успех его личная заслуга ещё пару сезонов и может дойдёт что Дончич это просто пустышка огромным картбланшом но он закончится.
Очередной хейтерок, предсказатель. 24х летнему игроку карьеру расписал. как много игроков выиграли к 24 годам, Евролигу, ЧЕ становясь при этом лучшими игроками турнира? И в каком месте Дончич перекладывал на кого-то вину?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий