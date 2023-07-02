Радиоведущий о новом контракте Кайри Ирвинга: «Это конец пребывания Луки Дончича в «Далласе»
Ведущий SiriusXM NBA Radio Джастин Термин раскритиковал «Даллас» за подписание крупного контракта с разыгрывающим Кайри Ирвингом.
«На мой взгляд, это означает конец пребывания Луки Дончича в «Далласе».
Я люблю Марка Кьюбана, поэтому мне жаль, что я вынужден это говорить, но «Даллас» совершает огромную ошибку и не усвоил уроки, о которых знают в «Кливленде», «Бостоне» и «Бруклине». Кайри Ирвинг подписал трехлетний контракт на 126 миллионов долларов», – сказал радиоведущий.
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Пусть вначале Кьюбан укомплектует команду , а потом посмотрим насколько совместимы Лука и Кайри . Успех команды не может зависеть только от двух игроков . даже от таких замечательных баскетболистов ,как Лука и Кайри
Но с другой стороны, пухляш Дончич ещё может измениться. Тот же Йокич тоже был весьма пухлым