Радиоведущий о новом контракте Кайри Ирвинга: «Это конец пребывания Луки Дончича в «Далласе»

Ведущий SiriusXM NBA Radio Джастин Термин раскритиковал «Даллас» за подписание крупного контракта с разыгрывающим .

«На мой взгляд, это означает конец пребывания в « ».

Я люблю Марка Кьюбана, поэтому мне жаль, что я вынужден это говорить, но «Даллас» совершает огромную ошибку и не усвоил уроки, о которых знают в «Кливленде», «Бостоне» и «Бруклине». Кайри Ирвинг подписал трехлетний контракт на 126 миллионов долларов», – сказал радиоведущий.

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