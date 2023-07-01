Дуайт Пауэлл остался в «Далласе» – 12 млн за 3 года

Свободный агент Дуайт Пауэлл (31 год, 208 см) и « » договорились о подписании нового трехлетнего контракта на 12 миллионов долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

31-летний центровой принял участие в 76 матчах прошедшего регулярного чемпионата. Пауэлл набирал в среднем 6,7 очка и 4,1 подбора за 19,2 минуты на паркете.

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