Кайри Ирвинг остается в «Далласе» – 126 млн на 3 года
Разыгрывающий Кайри Ирвинг (31 год, 188 см) продлил контракт с «Далласом» на 3 года и 126 млн долларов, информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Ирвинг имел право на пятилетнее продление в размере 272 млн долларов.
Защитник стал игроком «Мавс» после обмена в феврале. «Даллас» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на 11-й строчке.
Показатели Ирвинга: 20 матчей, 27 очков, 6 передач и 5 подборов в среднем за игру.
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