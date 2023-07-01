Кайри Ирвинг остается в «Далласе» – 126 млн на 3 года

Теги переходы Даллас НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий Кайри Ирвинг (31 год, 188 см) продлил контракт с «Далласом» на 3 года и 126 млн долларов, информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ирвинг имел право на пятилетнее продление в размере 272 млн долларов.

Защитник стал игроком «Мавс» после обмена в феврале. «Даллас» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на 11-й строчке.

Показатели Ирвинга: 20 матчей, 27 очков, 6 передач и 5 подборов в среднем за игру.

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19 комментариев

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Леша Макаров
Ответ Александр Спирин
Он же якобы никому не нужен. Как так? Неужели местные эксперты нам лгали?..
блин, ну писать комменты и вот совсем не въезжать...далласу отпускать его нет смысла - все равно в платежку никто не лезет, сайн-энд-трэйд не нашли (очевидно что кому он нужен нечего предложить), самому ирвингу такие деньги мог дать только даллас, поэтому да - продление вполне сигнализирует, что никому не нужен
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Birdman NBA
Ответ Vanila Panda
где там клоуничи, которые говорили, что Кайри даже на 10 лямов никто не продлит?
не будь в нба потолка, за Кайри очередь бы выстроилась из команд, готовых кинуть в него максималку. можно сколько угодно сетовать на то, что он шиз, но он всё еще отличный игрок
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Марсель Объелся
Дерек Лайвли похоже лучшим обороняющимся команды будет в первый же сезон
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Birdman NBA
3 года это хорошо.
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Vanila Panda
где там клоуничи, которые говорили, что Кайри даже на 10 лямов никто не продлит?
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Oktay Ibrahimov
Шансы есть. Но подозреваю, что на рынке свободных агентов не смогут никого выцепить. И никого не смогут обменять. И остаемся без вингов и без защитного потенциала от слова совсем, только если Лайвли и О-Макс не выстрелят в защите, а от новичков в первый же сезон такого не ожидаешь
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Илья Савчук
После информации о встречах с 5 клубами никак не ожидал такой новости так рано.
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boller_73
Где- то уткнувшись в подушку горько плачет Дончич
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jkg
Ответ boller_73
Где- то уткнувшись в подушку горько плачет Дончич
Лука уговаривал его остаться
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Rjcnbr
Ответ Александр Спирин
Он же якобы никому не нужен. Как так? Неужели местные эксперты нам лгали?..
Лучше бы местные эксперты оказались правы, может тогда команды перестали бы давать по 40 лямов в год сумасшедшему, который в любой день может проснуться с идеей опять пошуметь в инфополе и развалить команду
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Сергей Пузанков
Ответ Александр Спирин
Он же якобы никому не нужен. Как так? Неужели местные эксперты нам лгали?..
Ага, 6 команд с ним встречались только чтобы лично сказать насколько он им не нужен
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Tolball
Ответ Сергей Пузанков
Оформить как СЭТ ещё же возможно, это только договоренность?
Обычно это в пакете сразу делается,но по его согласию могут менять после 15.12(так было правда в старом договоре)
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Birdman NBA
Ответ Илья Савчук
После информации о встречах с 5 клубами никак не ожидал такой новости так рано.
никто из тех клубов кроме Хьюстона и Мавс не мог отвалить ему денег.
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Александр Спирин
Ответ Сергей Пузанков
Ага, 6 команд с ним встречались только чтобы лично сказать насколько он им не нужен
Судя по каментам выше, они именно так и считают.
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Сергей Пузанков
Ответ пашу
Да ладно, все понимают, что он весь срок контракта в Далласе не проведет. Плохое начало сезона (что неминуемо будет) - и уже в дедлайн начнутся торги
Первым полетит Кидд. Если две совсем неглупых (по-баскетбольному) звезды не дают результат - крайним назначают тренера
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Иннокентий Смоктуновский
Ирвинг походу ещё и считать не умеет.
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Сергей Пузанков
Оформить как СЭТ ещё же возможно, это только договоренность?
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