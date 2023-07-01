Кайри Ирвинг остается в «Далласе» – 126 млн на 3 года

Разыгрывающий Кайри Ирвинг (31 год, 188 см) продлил контракт с « » на 3 года и 126 млн долларов, информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ирвинг имел право на пятилетнее продление в размере 272 млн долларов.

Защитник стал игроком «Мавс» после обмена в феврале. «Даллас» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на 11-й строчке.

Показатели Ирвинга: 20 матчей, 27 очков, 6 передач и 5 подборов в среднем за игру.

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