Райан Макдоно о контракте Кайри Ирвинга: «Даллас» – сумасшедшие»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Райан Макдоно Баскетбол

Разыгрывающий Кайри Ирвинг продлит контракт с «Далласом» на 3 года и 126 миллионов долларов.

Бывший генеральный менеджер «Финикса» Райан Макдоно прокомментировал сделку в эфире NBA TV.

«Даллас» – сумасшедшие.

Кайри был вечно чем-то недоволен на протяжении последних шести лет: в успешном «Кливленде», в успешном «Бостоне», в суперкоманде «Бруклина», куда перешел свободным агентом с Кевином Дюрэнтом. Как можно дать ему такие деньги? Как можно дать ему опцию игрока на третий сезон?

42 миллиона в год с опцией игрока – безумный контракт для Кайри Ирвинга. С кем соперничали «Мэверикс», кто предлагал больше? Я совсем не понимаю этот контракт», – заявил Макдоно.

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3 комментария

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DENbright
Этот клоун задрафтовал Эйтона вместо Дончича, за 5 лет ни разу команда не вышла в плей офф. Эксперт уровня бог
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Евгений Денисов
может там какие-то условия есть, что если начнет чудить, то урежут зп.
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Tille
Действующему оллстару дали контракт уровня того, что выдали Джерами Гранту, но на год короче. Да, у него проблемы с кукухой, но какие опции-то были? Дать ему двадцать миллионов? Подписать на год? Отпустить в ЛАЛ на минималку? Все пытаюсь понять и не могу.
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