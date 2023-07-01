Разыгрывающий Кайри Ирвинг продлит контракт с « » на 3 года и 126 миллионов долларов.

Бывший генеральный менеджер «Финикса» Райан Макдоно прокомментировал сделку в эфире NBA TV.

«Даллас» – сумасшедшие.

Кайри был вечно чем-то недоволен на протяжении последних шести лет: в успешном «Кливленде», в успешном «Бостоне», в суперкоманде «Бруклина», куда перешел свободным агентом с Кевином Дюрэнтом. Как можно дать ему такие деньги? Как можно дать ему опцию игрока на третий сезон?

42 миллиона в год с опцией игрока – безумный контракт для Кайри Ирвинга. С кем соперничали «Мэверикс», кто предлагал больше? Я совсем не понимаю этот контракт», – заявил Макдоно.

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