Лука Дончич перед открытием рынка выразил надежду на продление контракта Кайри Ирвинга
Разыгрывающий Кайри Ирвинг продлит контракт с «Далласом» на 3 года и 126 миллионов долларов.
Звездный игрок «Мэверикс» Лука Дончич выступал за сохранение Ирвинга, который пришел в команду по ходу сезона-22/23.
Перед открытием рынка Дончич сказал Ирвингу: «Нам нужно, чтобы ты остался».
После обмена Ирвинга «Даллас» потерял место в плей-офф.
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