Лука Дончич перед открытием рынка выразил надежду на продление контракта Кайри Ирвинга

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий Кайри Ирвинг продлит контракт с «Далласом» на 3 года и 126 миллионов долларов.

Звездный игрок «Мэверикс» Лука Дончич выступал за сохранение Ирвинга, который пришел в команду по ходу сезона-22/23.

Перед открытием рынка Дончич сказал Ирвингу: «Нам нужно, чтобы ты остался».

После обмена Ирвинга «Даллас» потерял место в плей-офф.

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4 комментария

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betwriver
"Если" Кайри будет вести себя нормально, то потенциал у этого союза, конечно, есть. Остается только вопрос по этому "если".
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SVR55
Мне нужны твоя одежда, сапоги и твой мотоцикл
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Виталий Попов
осталось разделить опцию посоеднего броска в играх с позиции не "я тя уважаю и верю те - бросай", а подготовленный бросок с лучшей ситуации.
тогда уже неплохо будет.
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