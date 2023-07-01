Лука Дончич перед открытием рынка выразил надежду на продление контракта Кайри Ирвинга

Разыгрывающий Кайри Ирвинг продлит контракт с « » на 3 года и 126 миллионов долларов.

Звездный игрок «Мэверикс» выступал за сохранение , который пришел в команду по ходу сезона-22/23.

Перед открытием рынка Дончич сказал Ирвингу: «Нам нужно, чтобы ты остался».

После обмена Ирвинга «Даллас» потерял место в плей-офф.

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