Данте Экзам продолжит карьеру в «Далласе»
Пятый номер драфта 2014 года Данте Экзам (27 лет, 196 см) заключил соглашение с «Далласом» на сезон-2023/24, информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Экзам приостановил карьеру в НБА в 2021 году после семи безуспешных сезонов.
Его карьерные показатели: 5,7 очка, 2,8 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.
Австралиец последние два года провел в составе «Барселоны» и «Партизана», в сезоне-2022/23 Адриатической лиги набирая 11,4 очка, 3,5 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру.
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