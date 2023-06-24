Обозреватель Ховард Бек поделился информацией о текущем положении звездного форварда «Клипперс» .

«Клипперс» не пытаются избавиться от Джорджа, но они недовольным тем, как складывается этот период в истории клуба и хотят совершить поворот.

Я слышал предположения о том, что Пол Джордж может быть обменян. Все, что случилось после лишь подтверждает эти мнения. Думаю, Джордж точно доступен для обмена», – рассказал Бек.

Джордж и присоединились к « » в 2019 году. Они вышли вместе с командой в полуфинал Западной конференции в 2020 году, а затем в финал конференции в 2021-м, но после этого звездных баскетболистов преследовали травмы.

Оба форварда скоро получат право на 4-летнее продление контракта на сумму более более 200 миллионов долларов.

Ранее Марк Стейн сообщил, что «Клипперс» пытаются узнать ценность 33-летнего Джорджа на рынке.

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