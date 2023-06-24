Обозреватель Ховард Бек: «Пол Джордж точно доступен для обмена»

Теги Клипперс НБА Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Обозреватель Ховард Бек поделился информацией о текущем положении звездного форварда «Клипперс» Пола Джорджа.

«Клипперс» не пытаются избавиться от Джорджа, но они недовольным тем, как складывается этот период в истории клуба и хотят совершить поворот.

Я слышал предположения о том, что Пол Джордж может быть обменян. Все, что случилось после лишь подтверждает эти мнения. Думаю, Джордж точно доступен для обмена», – рассказал Бек.

Джордж и Кавай Ленард присоединились к «Клипперс» в 2019 году. Они вышли вместе с командой в полуфинал Западной конференции в 2020 году, а затем в финал конференции в 2021-м, но после этого звездных баскетболистов преследовали травмы.

Оба форварда скоро получат право на 4-летнее продление контракта на сумму более более 200 миллионов долларов.

Ранее Марк Стейн сообщил, что «Клипперс» пытаются узнать ценность 33-летнего Джорджа на рынке.

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4 комментария

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Mr.BadGuy
ПЖ мог бы прийти в ЛАЛ вместе Леброном в чистую платежку, и у команды еще осталась бы вся молодежь и могли бы или так же обменять ее на Дэвиса или Леброн и ПЖ могли играть в окружении глубокого молодого состава. Но ПЖ не захотел. Сейчас его шансы стать чемпионом близки к нулю
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Edem
‘Точно’?
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betwriver
Как бы да. А почему бы и нет? Ведь никто не молодеет.
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Куприн
Ну Майами не хватить ресурсов на Лиларда очевидно, а вот за Джорджа побороться могли бы пока он на дне своей стоимости.
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