Форвард « » не согласен со словами журналиста , который посоветовал звездному форварду калифорнийцев Каваю Ленарду завершить карьеру.

Ленард по ходу серии первого раунда с «Финиксом» получил разрыв мениска и сыграл лишь в двух матчах.

«Если можешь играть с травмой, то играешь. Если человек не выходит на паркет, значит, на то есть причина. Никто не хочет сидеть просто так. Но если не можешь играть через боль и не в состоянии показывать достойную игру, какой смысл выходить?

Я слышал, как Стивен Эй говорил о том, что мог дать команде хотя бы 5-10 минут. Бро, дело не в этом. Если я не смогу быть собой на площадке, зачем мне туда вообще соваться? Пытаться делать вещи, на которые не способен, рискуя пострадать еще больше? Стивен Эй сказал чушь», – заявил Джордж.

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