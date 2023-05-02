Пол Джордж: «Стивен Эй Смит сказал чушь про Кавая»
Форвард «Клипперс» Пол Джордж не согласен со словами журналиста Стивена Эй Смита, который посоветовал звездному форварду калифорнийцев Каваю Ленарду завершить карьеру.
Ленард по ходу серии первого раунда с «Финиксом» получил разрыв мениска и сыграл лишь в двух матчах.
«Если можешь играть с травмой, то играешь. Если человек не выходит на паркет, значит, на то есть причина. Никто не хочет сидеть просто так. Но если не можешь играть через боль и не в состоянии показывать достойную игру, какой смысл выходить?
Я слышал, как Стивен Эй говорил о том, что Кавай мог дать команде хотя бы 5-10 минут. Бро, дело не в этом. Если я не смогу быть собой на площадке, зачем мне туда вообще соваться? Пытаться делать вещи, на которые не способен, рискуя пострадать еще больше? Стивен Эй сказал чушь», – заявил Джордж.
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И ведь это ещё молодой организм...