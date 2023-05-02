Пол Джордж: «Стивен Эй Смит сказал чушь про Кавая»

Теги Клипперс НБА НБА плей-офф Пол Джордж Кавай Ленард Стивен Эй Смит Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж не согласен со словами журналиста Стивена Эй Смита, который посоветовал звездному форварду калифорнийцев Каваю Ленарду завершить карьеру.

Ленард по ходу серии первого раунда с «Финиксом» получил разрыв мениска и сыграл лишь в двух матчах.

«Если можешь играть с травмой, то играешь. Если человек не выходит на паркет, значит, на то есть причина. Никто не хочет сидеть просто так. Но если не можешь играть через боль и не в состоянии показывать достойную игру, какой смысл выходить?

Я слышал, как Стивен Эй говорил о том, что Кавай мог дать команде хотя бы 5-10 минут. Бро, дело не в этом. Если я не смогу быть собой на площадке, зачем мне туда вообще соваться? Пытаться делать вещи, на которые не способен, рискуя пострадать еще больше? Стивен Эй сказал чушь», – заявил Джордж.

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах

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7 комментариев

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Konstar
Стивен Эй Чушь
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demx
Стивен Эй Смит сказал чушь. Точка.
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TurboMen
Ответ Баркамол Абдулла
Отличие от Кавая он травмат с прихода лигу, у него кстати не одного полноценного сезона
Кавай наоборот геройствует тогда когда это не требуется! Ему нужно самому чувствовать своё тело и слать подальше этих врачей. Я про игры практически без замен(Леброн себе отдых находит стабильно), про микротравму, после которой снова большие минуты. Таких игроков нужно защищать от самих себя, но конечно не так как это делает медицинский штаб(просто отстраняя от игр здорового игрока).
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Баркамол Абдулла
Вроде сказано было то что, "он постоянно травмируется, от этого устали фанаты и в том числе он сам, будет лучше всем сторонам если он завершить карьеру, так продолжать карьеру нельзя"’ конечно если сильно захотеть можно увидеть совсем другую стороны высказывания, но по мне по факту основном. Кстати тексте sports не было 5-10 минут который мог выходить Кавай даже травмой, может это они пропустили
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TurboMen
тут больше интересна ситуация с Зайоном, у команды всего несколько действительно важных матчей и либо ПО, либо рыбалка, а он продолжал сидеть на лавке. Хотя бы попытался, всё равно потом полгода будет чтобы спокойно долечиться.
И ведь это ещё молодой организм...
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Tim Timson
сейчас Зайон лайкнет. он же сказал не выйду пркамнрва несиану самим собо, а это ещё килограммов 10 набрать)
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