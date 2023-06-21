« » создали у команд впечатление, что они как минимум пытаются оценить ценность на рынке и рассматривают возможность его обмена.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Джордж и Кавай Леонард присоединились к «Клипперс» в 2019 году. Они вышли вместе с командой в полуфинал Западной конференции в 2020 году, а затем в финал конференции в 2021-м, но после этого звездных баскетболистов преследовали травмы. Оба форварда скоро получат право на 4-летнее продление контракта на сумму более более 200 миллионов долларов.

« » и « » называются как потенциальные кандидаты на приобретение Джорджа. «Блэйзерс» владеют 3-м пиком на драфте-2023, который они могут использовать для усиления состава вокруг Дэмиана Лилларда.

У «Рокетс» 4-й пик, техасцы заинтересованы в том, чтобы ускорить процесс перестройки.

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