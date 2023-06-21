«Клипперс» пытаются оценить ценность Пола Джорджа на рынке (Марк Стейн)

Теги возможные переходы Хьюстон Клипперс Портленд НБА Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

«Клипперс» создали у команд впечатление, что они как минимум пытаются оценить ценность Пола Джорджа на рынке и рассматривают возможность его обмена.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Джордж и Кавай Леонард присоединились к «Клипперс» в 2019 году. Они вышли вместе с командой в полуфинал Западной конференции в 2020 году, а затем в финал конференции в 2021-м, но после этого звездных баскетболистов преследовали травмы. Оба форварда скоро получат право на 4-летнее продление контракта на сумму более более 200 миллионов долларов.

«Портленд» и «Хьюстон» называются как потенциальные кандидаты на приобретение Джорджа. «Блэйзерс» владеют 3-м пиком на драфте-2023, который они могут использовать для усиления состава вокруг Дэмиана Лилларда.

У «Рокетс» 4-й пик, техасцы заинтересованы в том, чтобы ускорить процесс перестройки.

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8 комментариев

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Алексааандр
с таким успехом в первую очередь нужно Какая менять,от него меньше пользы в любом случае
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Stephan Carrypenko
Сливать этих колек (или коллег) нужно )
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Alien
надо было идти дальше - оценить ценность цены Джорджа
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Mr.BadGuy
Неужели хотят распродать "самый глубокий состав в лиге"
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xamer 9
Ответ Алексааандр
с таким успехом в первую очередь нужно Какая менять,от него меньше пользы в любом случае
Какая менять?)
+1
-1
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Cubs-V
Ответ Stephan Carrypenko
Сливать этих колек (или коллег) нужно )
И дальше что делать?
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