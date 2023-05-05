Пол Пирс: «Кавай – самый невезучий игрок в НБА. «Клипперс» надо что-то делать»

Теги Пол Пирс Клипперс НБА НБА плей-офф Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Бывший игрок НБА Пол Пирс cчитает, что «Клипперс» стоит задуматься о будущем состава, сформированного вокруг Кавая Ленарда и Пола Джорджа, которые склонны к получению травмы.

«Кавай, наверное, был самым ненадежным и невезучим игроком в лиге в последнее время. Не везет в том, что ему приходится иметь дело с травмами. «Клипперс» нужно что-то предпринимать.

Проблема в том, что два ваших лучших игрока постоянно травмированы. История показывает, что нет никаких вопросов к их связке на паркете. Когда они здоровы, это одна из лучших команд в лиге», – заявил Пирс.

Ленард пропустил три последних матча серии первого раунда плей-офф против «Финикса» (1-4). По окончании серии у форварда диагностировали разрыв мениска правого коленного сустава.

Ленард и Джордж вместе провели на паркете в регулярке 118 матчей и выиграли 83 из них (70%). В плей-офф результат 13-11.

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7 комментариев

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dedaification
Ну такое. То что сотворил Кавай будучи в Торонто не иначе как волшебством не назвать.
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viewerigo
Ответ Иванофф
Кавай вроде 4-х кратный чемпион НБА, с жирными контрактами, вряд ли он невезучий.
В 2014 с Сан-Антонио и 2019 с Торонто.
А когда ещё два чемпионства случилось?
+4
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Analjinn
Так а что предпринимать? Экзорциста приглашать?
+3
0
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Klna Jislime
Хорошо что он в лал не пошел в 19 году летом, одного Дэвиса хватает
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roentgen
Кавай почти в одно лицо выиграл чемпионат, о какой невезучести идет речь?
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Abdulla
Ответ Analjinn
Так а что предпринимать? Экзорциста приглашать?
Телемастера.
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