Пол Пирс: «Кавай – самый невезучий игрок в НБА. «Клипперс» надо что-то делать»

Бывший игрок НБА Пол Пирс cчитает, что «Клипперс» стоит задуматься о будущем состава, сформированного вокруг и , которые склонны к получению травмы.

«Кавай, наверное, был самым ненадежным и невезучим игроком в лиге в последнее время. Не везет в том, что ему приходится иметь дело с травмами. « » нужно что-то предпринимать.

Проблема в том, что два ваших лучших игрока постоянно травмированы. История показывает, что нет никаких вопросов к их связке на паркете. Когда они здоровы, это одна из лучших команд в лиге», – заявил Пирс.

Ленард пропустил три последних матча серии первого раунда плей-офф против «Финикса» (1-4). По окончании серии у форварда диагностировали разрыв мениска правого коленного сустава.

Ленард и Джордж вместе провели на паркете в регулярке 118 матчей и выиграли 83 из них (70%). В плей-офф результат 13-11.

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