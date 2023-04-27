Лоуренс Фрэнк: «Хотим сохранить Ленарда и Джорджа в «Клипперс» на долгое время»

Президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк прокомментировал возможное продление контрактов с и на 200 млн долларов.

«Да, когда будет подходящее время, мы сядем с ними за столом переговоров. Эти ребята — отличные игроки, отличные партнеры, и мы хотим сохранить их в «Клипперс» на долгое время. Так что с нетерпением ждем переговоров.

Наша цель номер один — создать стабильную чемпионскую команду», – сказал Фрэнк.

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах