Лоуренс Фрэнк: «Хотим сохранить Ленарда и Джорджа в «Клипперс» на долгое время»

Теги возможные переходы Клипперс Лоуренс Фрэнк НБА Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк прокомментировал возможное продление контрактов с Каваем Ленардом и Полом Джорджем на 200 млн долларов.

«Да, когда будет подходящее время, мы сядем с ними за столом переговоров. Эти ребята — отличные игроки, отличные партнеры, и мы хотим сохранить их в «Клипперс» на долгое время. Так что с нетерпением ждем переговоров.

Наша цель номер один — создать стабильную чемпионскую команду», – сказал Фрэнк.

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах

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5 комментариев

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PEGEON
Я думаю остальные клубы тоже не против сохранить обоих в клипперс)
+2
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Abdulla
«Хотим сохранить Ленарда и Джорджа в «Клипперс» на долгое время.
...
Наша цель номер один — создать стабильную чемпионскую команду».

Что-то не сходится, не находите? Они там в Клипперс знатно курят!
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Daniel Fox
Мой любимый Клипперс был , кстати освобожденный от проклятия с Харрелом , Лу и тонной ролевиков. Супер боевитая с амбициями ,если не ошибаюсь дали 2-4 в серии с Гсв праймовыми. На них раз в сто было приятнее смотреть
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Consistency
Кавай такими темпами станет первым в истории, кто получает одновременно десятки миллионов долларов по контракту с НБА и пособие по инвалидности
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Александр Митраков
Ответ Abdulla
«Хотим сохранить Ленарда и Джорджа в «Клипперс» на долгое время. ... Наша цель номер один — создать стабильную чемпионскую команду». Что-то не сходится, не находите? Они там в Клипперс знатно курят!
Да, тоже с этого посмеялся. Может, планируют в межсезонье им титановые конечности вставить?)
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