Кубок ПАРИ-2023. Женская сборная России U20 обыграла команду Беларуси

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Юниорская женская сборная России U20 обыграла основную команду Беларуси (93:79) на международном турнире, который проходит в Москве.

Турнир завершится в пятницу повторным матчем сборных России и Беларуси.

Кубок ПАРИ-2023

Женщины

Москва

Россия U20 – Беларусь - 93:79 (20:24, 32:26, 20:20, 21:9)

РОССИЯ U20: Баженова (19 + 10 подборов), Савукова (18), Селезенева (14 + 5 передач), Шопот (13), Щеколдина (11), Эльберг (8), Кузнецова (4 + 8 подборов), Ячменникова (4), Камашева (2), Бурмакина (0).

БЕЛАРУСЬ: Василевич (25+7 передач), Мосько (14), Магаляс (11).

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