Анастасия Зоткина: «С утра сдала государственный экзамен на отлично. Вечером расслабилась и наслаждалась баскетболом»

Теги сборная России жен сборная Беларуси жен Баскетбол

Центровая сборной России Анастасия Зоткина прокомментировала победу женской сборной России в товарищеском матче с Беларусью (104:50).

Зоткина стала лучшим снайпером встречи, набрав 16 очков и 7 подборов за 17 минут.

– Могли предположить, что победа в этом матче окажется столь убедительной?

– На самом деле, мы не думали о конечном результате как таковом. Скорее, стояла задача поймать командную химию, почувствовать друг друга, сыграть свои командные взаимодействия, отработать важные моменты. В таком случае счет воспринимается просто как приятный бонус, и мы, конечно, этому рады. Процент реализации был хороший. Кроме того, мы физически превосходили соперниц и забили свои броски.

– Это была лишь третья ваша игра за национальную сборную. За счет чего удалось так быстро освоиться в команде.

– Я была в составе сборной в ноябре прошлого года. Кроме того, год работаю с Александром Анатольевичем в оренбургской «Надежде». С тренером уже наработан контакт. Да и с девчонками мы вместе играли и в юниорских сборных, и пересекались в клубах. Поэтому и с игроками, и с тренером найти общий язык было легко. Так что могу сказать, что чувствую себя сейчас в своей тарелке.

– Во встрече со сборной Беларуси вы были очень эффективны, хотя провели на паркете не так много времени. В чем причина?

– Сегодня, видимо, удача была на моей стороне. С утра сдала государственный экзамен на отлично, а вечером… Да просто расслабилась, получала удовольствие, наслаждалась баскетболом и поймала кураж.

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