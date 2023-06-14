Александр Ковалев о разгроме Беларуси в товарищеском матче: «На сегодняшний день я очень доволен командой»

Главный тренер женской сборной России Александр Ковалев подвел итоги первого товарищеского матча с командой Беларуси (104:50).

– Ожидали ли такой разгромной победы – особенно на контрасте с тем, как начинали февральскую серию в Минске?

– В первую очередь, хочу сказать, что в этот раз у нас немного другой состав, принимают участие более серьезные игроки: Майга, Комарова, Левченко, Глонти, Зоткина. Поэтому и игра другая. Да, счет большой, но я не раз говорил, что на счет не смотрю – я смотрю на него только после финального свистка. Мне приятно, что девчонки выкладываются на все 100 процентов. То, что они наработали и показывают в игре – это очень важно для тренера. Для тренера, для игроков и для всего тренерского штаба.

– В стартовой пятерке вышли четыре игрока, которые не принимали участие во вчерашнем матче со сборной юниорок U20.

– Дело в том, что как раз эти четыре игрока – основные. Плюс Ксения Левченко также играла в основе на Евробаскете и в отборе на чемпионат мира, поэтому я вчера дал этим девушкам отдохнуть. Так как у меня 18 человек, была возможность в это время дать поиграть другим.

– Сегодня команда показала сверхрезультативную игру в первой половине, но и пропустила немало – 32 очка. Зато в последней четверти не позволяла соперницам набирать очки почти 7 минут подряд. Как объясните такую динамику?

– В первую очередь, мы поддерживали хороший темп. Важно, что мы показали качественную командную игру. А быстрый баскетбол и качественная игра всегда будут складываться в счет. Счет за 100 – это быстрый баскетбол: хорошие передачи, хорошие взаимодействия, хорошие открытые броски, попадания. Все это зависит от игрока – попал он или нет. Тренер же создает для команды все, что может, и ему важно, чтобы был открытый бросок. Игрок, в свою очередь, создает для себя ситуации очкового баланса.

– Каковы ваши впечатления от сегодняшней игры? Можете выделить кого-то из девушек?

– Нет, я никого выделять не буду, потому что эти две с половиной недели сборов работала вся команда. И команда показала, что она работала. На сегодняшний день я ей очень доволен. В плане игры результат хороший, а счет… Счет на табло – это для зрителей.

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