Андрей Кириленко: «Если в мужском баскетболе уровень примерно одинаков, то у женщин наша команда пока сильнее Беларуси»

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал крупную победу женской сборной России в товарищеском матче с Беларусью (104:50).

«Сложно подводить итоги матча, потому что сегодня у команд был очень разный уровень. Хочется поблагодарить сборные Беларуси, мужскую и женскую, за то, что они помогают нам и себе.

Если в мужском баскетболе уровень примерно одинаков, то у женщин наша команда пока сильнее, тем более что у белорусок отсутствуют некоторые лидеры. Они выставили совсем молодой состав на сегодняшнюю игру», – заявил Кириленко.

Зайон живет так, что его в измене обвиняет порнозвезда. Сексуальные похождения заслонили финал НБА