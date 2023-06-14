Андрей Кириленко: «Если в мужском баскетболе уровень примерно одинаков, то у женщин наша команда пока сильнее Беларуси»
Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал крупную победу женской сборной России в товарищеском матче с Беларусью (104:50).
«Сложно подводить итоги матча, потому что сегодня у команд был очень разный уровень. Хочется поблагодарить сборные Беларуси, мужскую и женскую, за то, что они помогают нам и себе.
Если в мужском баскетболе уровень примерно одинаков, то у женщин наша команда пока сильнее, тем более что у белорусок отсутствуют некоторые лидеры. Они выставили совсем молодой состав на сегодняшнюю игру», – заявил Кириленко.
Зайон живет так, что его в измене обвиняет порнозвезда. Сексуальные похождения заслонили финал НБА
1 комментарий