Андрей Кириленко: «Если в мужском баскетболе уровень примерно одинаков, то у женщин наша команда пока сильнее Беларуси»

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Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал крупную победу женской сборной России в товарищеском матче с Беларусью (104:50).

«Сложно подводить итоги матча, потому что сегодня у команд был очень разный уровень. Хочется поблагодарить сборные Беларуси, мужскую и женскую, за то, что они помогают нам и себе.

Если в мужском баскетболе уровень примерно одинаков, то у женщин наша команда пока сильнее, тем более что у белорусок отсутствуют некоторые лидеры. Они выставили совсем молодой состав на сегодняшнюю игру», – заявил Кириленко.

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1 комментарий

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Костя Кот
замечательно, андрей!
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