Елизавета Комарова: «Соскучилась по сборной. Было в кайф показать все, на что способна»

Разыгрывающая сборной России Елизавета Комарова поделилась впечатлениями от товарищеского матча с командой Беларуси (104:50).

На счету Комаровой 7 очков и 9 передач за 17 с половиной минут.

– В понедельник в матче с юниорской сборной вы не выходили на паркет, а во вторник с первых же минут начали организовывать отличные атаки. Как удалось поймать такой драйв?

– Я вообще считаюсь в команде организатором атак, быть атакующим защитником – это моя работа. Так что просто вышла в фокусе и показала с первых минут, что я в деле. А поскольку очень соскучилась по играм в национальной сборной, показать все, на что способна, было в кайф.

– Вы же не выступали за сборную почти полтора года.

– Да, в последний раз это было в феврале 2022-го в Доминикане на квалификации чемпионата мира. И поскольку игр за сборную у меня давно не было, успела соскучиться по такому баскетболу. Кроме того, в команде появились новые девчонки – хотелось всем поассистировать, посмотреть, кто как бежит, кто на что способен. Сегодня это удалось: было классно, все играли в удовольствие.

– Уже в первой половине вы сделали 8 результативных передач. Не было желания довести этот результат хотя бы до 10?

– Конечно, было бы приятно иметь в копилке двузначные числа, но для меня это не главное. А главное – победа, и я поздравляю с ней всех девчонок и наш тренерский штаб.

– Вы ожидали такой разгромный итоговый счет?

– Такого – не ожидала. Но я всегда верю в команду, какой бы ни был состав. Каждый раз хочется приносить максимальную пользу. Так что выходим, работаем и стараемся побеждать.

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