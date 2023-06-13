Кубок ПАРИ-2023. Женская сборная России разгромила команду Беларуси с разницей «+54»

Теги результаты товарищеские матчи сборная России жен сборная Беларуси жен Баскетбол

Женская сборная России разгромила команду Беларуси (104:50) на международном турнире, который проходит в Москве.

В стартовом матче турнира в понедельник сборная России уверенно обыграла юниорскую сборную России U20 со счетом 94:46.

Завтра юниорская сборная России сыграет с командой Беларуси, а завершится турнир в пятницу повторным матчем сборных России и Беларуси.

Кубок ПАРИ-2023

Женщины

Москва

Беларусь - Россия – 50:104 (18:32, 14:29, 12:18, 6:25)

БЕЛАРУСЬ: Макуца (10).

РОССИЯ: Зоткина (16 + 7 подборов), Майга (13), Косу (12), Левченко (11 + 5 передач), Игнатова (10), Пашковская (8), Комарова (7 + 9 передач), Крымова, Абайдуллина (обе – 7), Кучина (6), Буровая (5), Глонти (2).

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий