Кубок ПАРИ-2023. Женская сборная России разгромила команду Беларуси с разницей «+54»
Женская сборная России разгромила команду Беларуси (104:50) на международном турнире, который проходит в Москве.
В стартовом матче турнира в понедельник сборная России уверенно обыграла юниорскую сборную России U20 со счетом 94:46.
Завтра юниорская сборная России сыграет с командой Беларуси, а завершится турнир в пятницу повторным матчем сборных России и Беларуси.
Кубок ПАРИ-2023
Женщины
Москва
Беларусь - Россия – 50:104 (18:32, 14:29, 12:18, 6:25)
БЕЛАРУСЬ: Макуца (10).
РОССИЯ: Зоткина (16 + 7 подборов), Майга (13), Косу (12), Левченко (11 + 5 передач), Игнатова (10), Пашковская (8), Комарова (7 + 9 передач), Крымова, Абайдуллина (обе – 7), Кучина (6), Буровая (5), Глонти (2).
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