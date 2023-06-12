Джамал Мюррэй: «Клэй Томпсон был первым, кто вышел на связь после того, как мне диагностировали разрыв связки»
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй рассказал, что ценит поддержку со стороны защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона.
По словам Мюррэя, Томпсон был первым, кто связался с ним после того, как в апреле 2021 года у него диагностировали разрыв крестообразной связки.
«Клэй Томпсон был первым, кто вышел на связь после того, как мне диагностировали разрыв связки. Я находился в клинике, в комнате, где делают рентген. Это многое для меня значит.
Я тогда понимал, что мне предстоит пройти долгий путь, прежде, чем вернусь на площадку. Клэй имел дело с подобной историей. Это было хорошо заметно по его выражению. Было видно, что он переживает, что сам еще пытается прийти в себя после своих травм.
Многие связывались со мной, всех не вспомнишь. Оладипо... Галлинари. Все старые товарищи по команде», – заявил Мюррэй.
Конор на финале НБА нокаутировал маскота «Майами» – тот обратился в больницу. Фанаты освистали
Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека
2 комментария