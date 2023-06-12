Разыгрывающий « » рассказал, что ценит поддержку со стороны защитника « » .

По словам Мюррэя, Томпсон был первым, кто связался с ним после того, как в апреле 2021 года у него диагностировали разрыв крестообразной связки.

«Клэй Томпсон был первым, кто вышел на связь после того, как мне диагностировали разрыв связки. Я находился в клинике, в комнате, где делают рентген. Это многое для меня значит.

Я тогда понимал, что мне предстоит пройти долгий путь, прежде, чем вернусь на площадку. Клэй имел дело с подобной историей. Это было хорошо заметно по его выражению. Было видно, что он переживает, что сам еще пытается прийти в себя после своих травм.

Многие связывались со мной, всех не вспомнишь. Оладипо... Галлинари. Все старые товарищи по команде», – заявил Мюррэй.

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