0

Антон Юдин о победе над «Пари НН»: «Можно сказать, что в концовке мы оказались более удачливыми»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» прокомментировал сложную победу над «Пари НН».

«Локомотив‑Кубань» одержал выездную победу над «Пари Нижний Новгород», преодолев серию из трех поражений. Главный тренер «Локо» Антон Юдин отметил сложности в сдерживании лидера соперника и подчеркнул важность победы для эмоционального состояния команды.

«Мы с самого начала дали почувствовать игру лидеру соперника, Айзейе Вашингтону, ничего не могли с ним поделать и именно из-за этого не смогли оформить победу раньше. Да, можно сказать, что в концовке мы оказались более удачливыми: Илья Платонов не забил два штрафных, Всеволод Ищенко попал от щита. Но сейчас нам важна любая победа, потому что после трех поражений мы были не в лучшей форме в эмоциональном плане.

Мы сейчас снова оказались в стадии становления, потому что к нам пришли два новых игрока, еще двое недавно вернулись после травм. Но от матча к матчу мы обязательно будем становиться лучше», – заявил Юдин.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Локомотива-Кубань»
logoЕдиная лига ВТБ
Антон Юдин
logoЛокомотив-Кубань
logoБК Пари Нижний Новгород
Айзейя Вашингтон
Всеволод Ищенко
Илья Платонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил МБА-МАИ с разницей «+39», «Уралмаш» уступил «Бетсити Парме» в овертайме
сегодня, 15:19
Единая лига ВТБ. УНИКС уверенно справился с «Зенитом», «Самара» уступила «Автодору» в овертайме
вчера, 14:05
Конфликт между Кириллом Елатонцевым и «Локомотивом-Кубань» будет рассмотрен в спортивной арбитражной палате (НЦСА)
19 декабря, 14:45
Главные новости
Стив Керр: «Я никогда не оставлю Стефа Карри»
11 минут назад
Кевин Дюрэнт о перепалке с Брюсом Брауном: «Я определенно хотел перейти черту»
сегодня, 17:36
НБА оштрафовала Криса Финча на 35 тысяч долларов за недопустимую лексику в адрес судей
сегодня, 17:12
«Бостон» рассматривает возможность продления контрактов с Уолшем и Кетой благодаря их успешной игре на старте сезона
сегодня, 16:50
НБА. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Атланта» сыграет с «Чикаго» и другие матчи
сегодня, 16:43
Сэм Хаузер: «Год складывается непросто. Но я уверен, что смогу вернуться на свой уровень»
сегодня, 16:32
Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил МБА-МАИ с разницей «+39», «Уралмаш» уступил «Бетсити Парме» в овертайме
сегодня, 15:19
Деррик Джонс может вернуться в строй раньше срока
сегодня, 14:47
Дирк Новицки и Хидо Тюркоглу будут включены в Зал славы ФИБА в 2026 году
сегодня, 14:08Фото
Уилл Клайберн выбыл на шесть недель из-за травмы задней поверхности бедра
сегодня, 13:21
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» справился с «Галатасараем», «Меркезефенди» уступил «Тюрк Телекому» в овертайме и другие матчи
43 минуты назадLive
Чемпионат Франции. 34 очка Майка Джеймса принесли «Монако» победу в овертайме над «Нантером», «Париж» играет с «Шоле» и другие матчи
52 минуты назадLive
Сергей Козин о поражении от «Локо»: «В концовке не хватило везения, но мы бились»
54 минуты назад
ACB. 30 очков Майкла Форреста принесли «Мурсии» победу над «Валенсией», «Барселона» выиграла у «Ховентуда» и другие матчи
сегодня, 18:08Live
Чемпионат Италии. «Венеция» выиграла у «Наполи», «Ваноли Кремона» встречается с «Дертоной» и другие матчи
сегодня, 17:59Live
Чемпионат Греции. 41 очко Тайлера Дорси помогло «Олимпиакосу» обыграть «Колоссос», «Кардицас» справился с «Марусси»
сегодня, 16:16
Ростислав Вергун о поражении от «Пармы»: «Нет никакого ресурса со скамейки, который мог бы изменить ход игры»
сегодня, 16:09
Хосеп Искьердо о конфликте между Обрадовичем и игроками «Партизана»: «У новых поколений другие моральные принципы и отношение к работе»
сегодня, 15:55
Евгений Пашутин после победы над «Уралмашем»: «Мы контролировали снайперов и контролировали игру»
сегодня, 15:32
Стив Керр о слухах об обмене Куминги: «Это непростая ситуация. Год назад в точно таком же положении был Уиггинс»
сегодня, 15:16