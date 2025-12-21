Антон Юдин о победе над «Пари НН»: «Можно сказать, что в концовке мы оказались более удачливыми»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» прокомментировал сложную победу над «Пари НН».

«Локомотив‑Кубань » одержал выездную победу над «Пари Нижний Новгород», преодолев серию из трех поражений. Главный тренер «Локо» Антон Юдин отметил сложности в сдерживании лидера соперника и подчеркнул важность победы для эмоционального состояния команды.

«Мы с самого начала дали почувствовать игру лидеру соперника, Айзейе Вашингтону, ничего не могли с ним поделать и именно из-за этого не смогли оформить победу раньше. Да, можно сказать, что в концовке мы оказались более удачливыми: Илья Платонов не забил два штрафных, Всеволод Ищенко попал от щита. Но сейчас нам важна любая победа, потому что после трех поражений мы были не в лучшей форме в эмоциональном плане.

Мы сейчас снова оказались в стадии становления, потому что к нам пришли два новых игрока, еще двое недавно вернулись после травм. Но от матча к матчу мы обязательно будем становиться лучше», – заявил Юдин.