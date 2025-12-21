Ростислав Вергун о поражении от «Пармы»: «Нет никакого ресурса со скамейки, который мог бы изменить ход игры»

Главный тренер «Уралмаша» раскритиковал игру команды после поражения от «Пармы».

«Уралмаш» уступил «Бетсити Парме» 74:79 в овертайме, несмотря на камбэк с отставания в 21 очко. После матча Ростислав Вергун раскритиковал игру команды в первых трех четвертях.

«Невозможно начинать три четверти настолько пассивно, безынициативно и неагрессивно. Меня очень расстраивает, что нет никакого ресурса со скамейки, который мог бы изменить ход игры.

То, что вернулись в игру – большие молодцы. Это четвертая игра подряд, где мы не проигрываем по подборам, передачам и потерям: у нас плюс-минус одинаковые цифры, но процент реализации бросков гораздо ниже, чем у соперника.

Поэтому, если глобально смотреть, это сейчас самая большая проблема. Когда ты пропускаешь 66 очков от, скажем так, «горячей» команды, нужно как-то забить 75. Над этим будем работать», – заявил главный тренер «Уралмаша».

Следующим соперником екатеринбургской команды в Единой лиге ВТБ станет саратовский «Автодор», матч с которым пройдет 24 декабря в гостях.