Дрэймонд Грин: «Аарон Гордон – элитный завершающий»

Теги Денвер Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Аарон Гордон Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в очередном обзорном выпуске своего подкаста отметил навыки игры под кольцом форварда «Наггетс» Аарона Гордона.

«У Аарона Гордона элитная цепкость за мяч. Даже если мяч трудно поймать, он все равно доберется до него и положит в корзину каждый свой бросок из-под кольца», – сказал Грин.

Затем 4-кратный чемпион НБА продолжил: «Очень недооцененный момент в передачах Джокера и Джамала Мюррэя – это Аарон Гордон как принимающий и завершающий игрок. Он невероятен в этом. Элита.

Как только он получает мяч в «краске», будь то с навеса, плохого навеса, хорошего паса, плохого паса, он найдет возможность набрать два очка во владении».

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2 комментария

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Andraey
По сравнению с Дреймондом, очень многие могут считаться элитными завершающими.
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