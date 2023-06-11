Дрэймонд Грин: «Аарон Гордон – элитный завершающий»

Форвард « » в очередном обзорном выпуске своего подкаста отметил навыки игры под кольцом форварда «Наггетс» Аарона Гордона.

«У Аарона Гордона элитная цепкость за мяч. Даже если мяч трудно поймать, он все равно доберется до него и положит в корзину каждый свой бросок из-под кольца», – сказал Грин.

Затем 4-кратный чемпион продолжил: «Очень недооцененный момент в передачах Джокера и – это Аарон Гордон как принимающий и завершающий игрок. Он невероятен в этом. Элита.

Как только он получает мяч в «краске», будь то с навеса, плохого навеса, хорошего паса, плохого паса, он найдет возможность набрать два очка во владении».

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