0

Чемпионат Франции. «Монако» сыграет с «Нантером», «Париж» – против «Шоле» и другие матчи

21 декабря в чемпионате Франции пройдут четыре матча.

«Монако» примет «Нантер», «Париж» встретится с «Шоле».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 9-2, Виллербан – 8-3, Париж – 8-3, Нантер – 8-3, Бурк – 8-4, Страсбур – 7-4, Элан Шалон – 7-5, Ле-Ман – 7-5, Шоле – 6-5, Нанси – 6-6, Дижон – 5-7, Лимож – 4-8, Булазак – 4-8, Сен-Кантен – 2-9, Гравлин-Дюнкерк – 2-10, Ле-Портель – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Франции
результаты
logoСен-Кантен
logoЛе-Портель
logoПариж
logoСтрасбур
logoАСВЕЛ Виллербан
logoМонако
logoНантер
logoШоле
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «Бурк» одолел «Элан Шалон», «Дижон» победил «Нанси»
вчера, 21:44
Джа Морэнт инвестировал во французский баскетбольный клуб «Метрополитан»
вчера, 13:14
Долги «Монако» препятствуют дебюту защитника Кори Джозефа в Евролиге и чемпионате Франции
13 декабря, 13:50
Главные новости
Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с МБА-МАИ, «Уралмаш» примет «Бетсити Парму»
сегодня, 08:25
Шэйдон Шарп воткнул сверху через Расселла Уэстбрука
сегодня, 08:08Видео
Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана и стал рекордсменом НБА по количеству 35-очковых матчей в возрасте 40 лет и старше
сегодня, 07:51Видео
Джейлен Браун извинился перед Скотти Барнсом за слова о дополнительной хромосоме: «Но вообще-то это был комплимент»
сегодня, 07:33
32 очка и 12 подборов Кавая Ленарда помогли «Клипперс» обыграть «Лейкерс»
сегодня, 07:29Видео
Брайан Уиндхорст: «Вижу Леброна играющим только за две команды в следующем сезоне»
сегодня, 07:27
Стив Керр: «Диллон Брукс бьет Стефа по животу и его не удаляют. Через пару дней Дрэймонду дают пару технарей за разговоры»
сегодня, 07:04
Кевин Дюрэнт повздорил с игроками «Денвера», потроллил Дэвида Адельмана и отметил трехочковый новым празднованием
сегодня, 07:04Видео
Пол Пирс о менталитете, который сделал его звездой: «Заходишь в клуб и видишь самую крутую девчонку. Для меня это шанс на попадание с середины площадки»
сегодня, 06:42
НБА. 36 очков Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» в матче с «Клипперс», Десмонд Бэйн принес «Орландо» победу над «Ютой» на последней секунде овертайма и другие результаты
сегодня, 06:35
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Мега» сыграет с «Цедевитой-Олимпией», «Студентски центар» встретится с «Дубаем»
15 минут назад
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с «Колоссосом», «Кардицас» примет «Марусси»
25 минут назад
Чемпионат Италии. «Венеция» примет «Наполи», «Ваноли Кремона» встретится с «Дертоной» и другие матчи
40 минут назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» сыграет с «Галатасараем», «Меркезефенди» встретится с «Тюрк Телеком» и другие матчи
49 минут назад
ACB. «Барселона» примет «Ховентуд» «Мурсия» встретится с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 08:36
Евгений Богачев: «Не верил, что сможем обыграть «Зенит» в нынешнем состоянии»
сегодня, 06:12
Дэвид Адельман заработал удаление в матче с «Рокетс». Тренер в жесткой форме выразил недовольство судейством
сегодня, 04:46Видео
ACB. «Жирона» уступила «Тенерифе», «Форса Льейда» проиграла «Реалу» и другие результаты
вчера, 22:30
Чемпионат Франции. «Бурк» одолел «Элан Шалон», «Дижон» победил «Нанси»
вчера, 21:44
Чемпионат Италии. «Канту» проиграл «Милану»
вчера, 20:59