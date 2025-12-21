Чемпионат Франции. «Монако» сыграет с «Нантером», «Париж» – против «Шоле» и другие матчи
21 декабря в чемпионате Франции пройдут четыре матча.
«Монако» примет «Нантер», «Париж» встретится с «Шоле».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 9-2, Виллербан – 8-3, Париж – 8-3, Нантер – 8-3, Бурк – 8-4, Страсбур – 7-4, Элан Шалон – 7-5, Ле-Ман – 7-5, Шоле – 6-5, Нанси – 6-6, Дижон – 5-7, Лимож – 4-8, Булазак – 4-8, Сен-Кантен – 2-9, Гравлин-Дюнкерк – 2-10, Ле-Портель – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
