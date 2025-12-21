Стефен Карри – лидер рейтинга игроков НБА, создающих максимальное давление на защиту без мяча

Стефен Карри оказался самым «притягивающим» снайпером НБА без мяча.

Аналитическая платформа Sportradar опубликовала рейтинг игроков НБА с наибольшей «off-ball gravity» – показателем того, насколько далеко защитники располагаются от шутера в момент получения мяча под бросок.

По данным за последние два сезона, лидером рейтинга стал разыгрывающий «Голден Стэйт » Стефен Карри . В среднем ближайший защитник находится от него на расстоянии 10,6 фута (3,23 метра) в момент «кэтч-энд-шут» трехочкового броска. Карри при этом реализует 40,1% таких бросков и исполняет в среднем 6,1 попытки за матч – лучший показатель точности среди лидеров рейтинга.

В топ-5 также вошли Лаури Маркканен («Юта»), Майкл Портер («Бруклин »), Клэй Томпсон («Даллас ») и Джордан Пул («Новый Орлеан »).

В выборку вошли только игроки с минимум 200 попытками «кэтч-энд-шут» трехочковых.