Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» сыграет с «Галатасараем», «Меркезефенди» встретится с «Тюрк Телеком» и другие матчи
21 декабря в чемпионате Турции пройдут четыре матча.
«Анадолу Эфес» примет «Галатасарай», «Меркезефенди» сыграет с «Тюрк Телеком».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 12-0, Фенербахче – 10-2, Бахчешехир – 10-2, Тюрк Телеком – 7-4, Галатасарай – 7-4, Трабзонспор – 7-5, Анадолу Эфес – 6-5, Тофаш – 6-6, Эсенлер Эроспор – 5-6, Петким Спор – 4-7, Меркезефенди – 4-7, Бурсаспор – 4-7, Мерсин – 4-7, Маниса – 3-8, Каршияка – 2-10, Бююкчекмедже – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости