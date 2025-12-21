0

Деррик Джонс может вернуться в строй раньше срока

Форвард «Клипперс» Деррик Джонс близок к возвращению на площадку.

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю сообщил об обнадеживающем прогрессе в восстановлении форварда Деррика Джонса. 28-летний баскетболист, пропускавший матчи из-за растяжения связки правого колена, уже приступил к полноценным тренировкам в формате «пять на пять».

Как отмечает журналист The Athletic Лоу Мюррэй, есть основания считать, что Джонс вернется в строй раньше срока – вероятно, до начала января.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Лоу Мюррэя в соцсети X
logoКлипперс
травмы
logoДеррик Джонс
logoНБА
logoТайрон Лю
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс отказался комментировать отстранение Криса Пола: «Это не мое дело»
сегодня, 12:12
Во время штрафных Луки Дончича фанаты «Клипперс» размахивали плакатами с препаратом для похудения «Оземпик»
сегодня, 11:56Фото
Ивица Зубац не смог доиграть матч против «Лейкерс» из-за травмы голеностопа
сегодня, 11:35
Главные новости
Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил МБА-МАИ с разницей «+39», «Уралмаш» уступил «Бетсити Парме» в овертайме
37 минут назадLive
Дирк Новицки и Хидо Тюркоглу будут включены в Зал славы ФИБА в 2026 году
40 минут назадФото
Уилл Клайберн выбыл на шесть недель из-за травмы задней поверхности бедра
сегодня, 13:21
«Финикс» специально фолил на Стефене Карри в концовке, судьи не зафиксировали нарушения
сегодня, 12:39Видео
Леброн Джеймс отказался комментировать отстранение Криса Пола: «Это не мое дело»
сегодня, 12:12
Ивица Зубац не смог доиграть матч против «Лейкерс» из-за травмы голеностопа
сегодня, 11:35
Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт «крайне недоволен» результатами команды
сегодня, 11:23
Победный бросок Десмонда Бэйна и трехочковый с фолом от Кейонте Джорджа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:51Видео
Шакил О′Нил о Луке Дончиче: «Как так выходит, что никто не может его остановить? Он всех разваливает»
сегодня, 09:38
Шэйдон Шарп воткнул сверху через Расселла Уэстбрука
сегодня, 08:08Видео
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Барселона» выиграла у «Ховентуда» «Мурсия» встретится с «Валенсией» и другие матчи
22 минуты назад
Андреас Пистиолис о разгромной победе над МБА-МАИ: «Для меня важнее, что мы не дали сопернику набрать 60 очков»
24 минуты назад
Чемпионат Греции. 41 очко Тайлера Дорси помогло «Олимпиакосу» обыграть «Колоссос», «Кардицас» принимает «Марусси»
32 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» играет с «Нантером», «Париж» – против «Шоле» и другие матчи
33 минуты назадLive
Василий Карасев: «С такими командами, как ЦСКА, необходимо защищаться все 40 минут»
сегодня, 13:40
НБА. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Атланта» сыграет с «Чикаго» и другие матчи
сегодня, 10:06
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» справился с «Галатасараем», «Меркезефенди» встретится с «Тюрк Телеком» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Венеция» примет «Наполи», «Ваноли Кремона» встретится с «Дертоной» и другие матчи
сегодня, 08:56
Адриатическая лига. «Мега» играет с «Цедевитой-Олимпией», «Студентски центар» встречается с «Дубаем»
сегодня, 12:40Live
Во время штрафных Луки Дончича фанаты «Клипперс» размахивали плакатами с препаратом для похудения «Оземпик»
сегодня, 11:56Фото