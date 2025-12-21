Деррик Джонс может вернуться в строй раньше срока

Форвард «Клипперс» Деррик Джонс близок к возвращению на площадку.

Главный тренер «Клипперс » Тайрон Лю сообщил об обнадеживающем прогрессе в восстановлении форварда Деррика Джонса . 28-летний баскетболист, пропускавший матчи из-за растяжения связки правого колена , уже приступил к полноценным тренировкам в формате «пять на пять».

Как отмечает журналист The Athletic Лоу Мюррэй, есть основания считать, что Джонс вернется в строй раньше срока – вероятно, до начала января.