Деррик Джонс может вернуться в строй раньше срока
Форвард «Клипперс» Деррик Джонс близок к возвращению на площадку.
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю сообщил об обнадеживающем прогрессе в восстановлении форварда Деррика Джонса. 28-летний баскетболист, пропускавший матчи из-за растяжения связки правого колена, уже приступил к полноценным тренировкам в формате «пять на пять».
Как отмечает журналист The Athletic Лоу Мюррэй, есть основания считать, что Джонс вернется в строй раньше срока – вероятно, до начала января.
Опубликовал: opimakh.ilya
