«Проблема «Наггетс» не в том, что их не уважают – они просто неинтересны». Журналист Крис Манникс объяснил, почему никто не обсуждает «Денвер»
Журналист Sports Illustrated Крис Манникс объяснил, почему СМИ уделяют столь мало внимания «Денверу».
«Денвер сетует, что никто не говорит о нем, никто не тратит эфирное время на обсуждение матчей, не пишет о нем статьи. Потому что, откровенно говоря, «Наггетс» не очень интересны.
Йокич, возможно, лучший игрок в мире на данный момент, но он не тот, кто дает много интервью вне рамок, установленных НБА. Вы не получите «разностороннего», интересного зрителю Йокича».
Джамал Мюррэй: отличный игрок, но не особенно интересный. Майкл Портер: отличный игрок, но не особенно интересный. По крайней мере, по сравнению с тем, что мы имеем в нижней части группы плей-офф, где драма в Лос-Анджелесе происходит почти каждую неделю. «Санз», смогут ли они составить конкуренцию в первый год с Кевином Дюрэнтом в составе? «Уорриорз», все их проблемы в этом году. «Клипперс», смогут ли они собраться?
Проблема «Наггетс» не в том, что их не уважают – о них просто не говорят. Люди просто не считают их такими интересными, как некоторые команды из нижней половины плей-офф», – сказал Манникс в эфире The Rich Eisen Show.
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Они классно играют в игру , которую вы освещаете .
Баскетбол .
А интриги , скандалы , битье посуды это не сам спорт .
Задача таких общеамериканских СМИ как раз и создавать из таких Золушек конфетку ( а они того достойны )
Но тут не про спорт интересно …
Если зрителям Леброн больше интересен чем Йокич, значит о Леброне будут больше писать, чем о Йокиче. Так же как если Ди Каприо интереснее зрителям, чем Даниэль Де Льюис, то киножурналисты будут больше писать о Ди Каприо. Это так и должно работать
Достаточно посмотреть на количество комментариев про чудачества Моранта и про Наггетс после игры не с Лейкерс
Даже здесь на спортсе про Моранта и пистолет напишут 100 комментариев, а про игровые события 3,5 калеки. Но плохие именно журналисты, не путайте.
Какие 3-4?
На Западе конкуренция растет, Восток не отстает, а еще и лучше.