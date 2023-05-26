«Проблема «Наггетс» не в том, что их не уважают – они просто неинтересны». Журналист Крис Манникс объяснил, почему никто не обсуждает «Денвер»

Теги Денвер Голден Стэйт Клипперс Лейкерс Финикс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Джамал Мюррэй Майкл Портер Баскетбол

Журналист Sports Illustrated Крис Манникс объяснил, почему СМИ уделяют столь мало внимания «Денверу».

«Денвер сетует, что никто не говорит о нем, никто не тратит эфирное время на обсуждение матчей, не пишет о нем статьи. Потому что, откровенно говоря, «Наггетс» не очень интересны.

Йокич, возможно, лучший игрок в мире на данный момент, но он не тот, кто дает много интервью вне рамок, установленных НБА. Вы не получите «разностороннего», интересного зрителю Йокича».

Джамал Мюррэй: отличный игрок, но не особенно интересный. Майкл Портер: отличный игрок, но не особенно интересный. По крайней мере, по сравнению с тем, что мы имеем в нижней части группы плей-офф, где драма в Лос-Анджелесе происходит почти каждую неделю. «Санз», смогут ли они составить конкуренцию в первый год с Кевином Дюрэнтом в составе? «Уорриорз», все их проблемы в этом году. «Клипперс», смогут ли они собраться?

Проблема «Наггетс» не в том, что их не уважают – о них просто не говорят. Люди просто не считают их такими интересными, как некоторые команды из нижней половины плей-офф», – сказал Манникс в эфире The Rich Eisen Show.

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20 комментариев

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melmi
А что значит интересные ?
Они классно играют в игру , которую вы освещаете .
Баскетбол .
А интриги , скандалы , битье посуды это не сам спорт .
Задача таких общеамериканских СМИ как раз и создавать из таких Золушек конфетку ( а они того достойны )
Но тут не про спорт интересно …
+21
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+16
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Костя Кот
но чашку они в этом году заберут.. пусть все дальше молчат
+12
-2
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кандид
Ну да, куда интереснее существо с интеллектом медузы, которое упорно снимает видео, демонстрируя огнестрельное оружие, что прямо запрещено правилами НБА. Или чувака с посредственным образованием, утверждающего, что земля плоская и окуривающего эту плоскость горящими травами. А тут какие-то скучные баскетболисты, творящие историю скромного пока клуба.
+8
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pachem xenon
ясно, в денвере ж нормальные люди собрались, ни чернухи, ни порнухи не продуцируют - западному зрителю такое зачем? )
+5
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Forza
Ответ melmi
А что значит интересные ? Они классно играют в игру , которую вы освещаете . Баскетбол . А интриги , скандалы , битье посуды это не сам спорт . Задача таких общеамериканских СМИ как раз и создавать из таких Золушек конфетку ( а они того достойны ) Но тут не про спорт интересно …
Это, кстати, глубокое заблуждение. Никто из баскетбольных СМИ не подписывался освещать то, что зрителям не интересно. Задача СМИ зарабатывать деньги. А деньги они зарабатывают, когда привлекают больше читателей/зрителей.

Если зрителям Леброн больше интересен чем Йокич, значит о Леброне будут больше писать, чем о Йокиче. Так же как если Ди Каприо интереснее зрителям, чем Даниэль Де Льюис, то киножурналисты будут больше писать о Ди Каприо. Это так и должно работать
+7
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Эфес Фридомович
Согласен, ничего не имею против Денвера, но следить за ними скучновато. Но то, что белый пухляш вертит всю лигу конечно круто 👍😀
+6
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Донован хозяин НБА
Ответ кандид
Ну да, куда интереснее существо с интеллектом медузы, которое упорно снимает видео, демонстрируя огнестрельное оружие, что прямо запрещено правилами НБА. Или чувака с посредственным образованием, утверждающего, что земля плоская и окуривающего эту плоскость горящими травами. А тут какие-то скучные баскетболисты, творящие историю скромного пока клуба.
Да, они все интереснее для рядового обывателя, нежели Денвер и Йокич.
Достаточно посмотреть на количество комментариев про чудачества Моранта и про Наггетс после игры не с Лейкерс
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mibX
Ключевой вопрос какие люди не считают их интересными, где эти люди живут. И тут окажется, что играй Йокич за Бостон или ЛАЛ или Филу он был бы Манниксу очень даже интересен. Окажется, что есть города со сформированной медийной баскетбольной инфраструктурой, а есть условный Денвер. Если Никола выиграет 3-4 чемпионства, внезапно окажется, что он очень даже интересный, а Джамал Мюррей - выдающийся.
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Костя Костя
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ melmi
А что значит интересные ? Они классно играют в игру , которую вы освещаете . Баскетбол . А интриги , скандалы , битье посуды это не сам спорт . Задача таких общеамериканских СМИ как раз и создавать из таких Золушек конфетку ( а они того достойны ) Но тут не про спорт интересно …
Это типо как в ММА чел просто на тебя ложиться и лежит весь раунд... Шоу тайм делает баскетболистов звёздами
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Донован хозяин НБА
Как же хочется смеяться со всех этих лицемерных причитаний "ой, журналистика не освещает баскетбол, журналистика пишет про скандалы и интриги".
Даже здесь на спортсе про Моранта и пистолет напишут 100 комментариев, а про игровые события 3,5 калеки. Но плохие именно журналисты, не путайте.
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Максим Максимов
Факты . И из-за них рейтинг финала просядет
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Марсель Объелся
Реджи Джексон неинтересный?
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DENBO
Постоянные победы, 2-3 титула и вот ты уже на первых полосах, все просто) "Голден Стэйт" уже такое проделал не так давно, так что "Денверу" нужно просто делать свою работу и ни на кого не обижаться)
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leon01
Мюррей в этом плове практически на уровне карри, нашёл свою команду, стал стабильнее, не тушуется
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AaaaRrrr
Ой, да ландо. Мюррей еще недавно был очень интересным 😏
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The_Enot
Ответ melmi
А что значит интересные ? Они классно играют в игру , которую вы освещаете . Баскетбол . А интриги , скандалы , битье посуды это не сам спорт . Задача таких общеамериканских СМИ как раз и создавать из таких Золушек конфетку ( а они того достойны ) Но тут не про спорт интересно …
Да не осталось уже нормальной журналистики нигде, они и сами об этом говорят, им интересны скандалы, интриги, и прочие, то что приносит клики на новости, ажиотаж. Они лучше напишут несколько статей про Морэнта чем про Денвер, при этом если бы они интересно написали про Денвер, историю игроков и прочие, это по любому бы прочитали, у клуба могли появиться новые болельщики, но видимо нет.
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pulyalke
портленд создал монстра, а клипперс с 2мя пиками мимо портера просто разбудили его))
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milan_22
Ответ pachem xenon
ясно, в денвере ж нормальные люди собрались, ни чернухи, ни порнухи не продуцируют - западному зрителю такое зачем? )
Насколько Денвер интересен не западному зрителю можно оценить сравнив число комментариев в их ветках и ветках ЛАЛ/ГСВ/Бостона и других
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Cubs-V
Ответ mibX
Ключевой вопрос какие люди не считают их интересными, где эти люди живут. И тут окажется, что играй Йокич за Бостон или ЛАЛ или Филу он был бы Манниксу очень даже интересен. Окажется, что есть города со сформированной медийной баскетбольной инфраструктурой, а есть условный Денвер. Если Никола выиграет 3-4 чемпионства, внезапно окажется, что он очень даже интересный, а Джамал Мюррей - выдающийся.
Сок в том, что пока ни Йокич, ни Джамал, не взяли, не одного титула. И первый раз в финале НБА.
Какие 3-4?
На Западе конкуренция растет, Восток не отстает, а еще и лучше.
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