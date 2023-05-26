«Проблема «Наггетс» не в том, что их не уважают – они просто неинтересны». Журналист Крис Манникс объяснил, почему никто не обсуждает «Денвер»

Журналист Sports Illustrated Крис Манникс объяснил, почему СМИ уделяют столь мало внимания « ».

«Денвер сетует, что никто не говорит о нем, никто не тратит эфирное время на обсуждение матчей, не пишет о нем статьи. Потому что, откровенно говоря, «Наггетс» не очень интересны.

Йокич, возможно, лучший игрок в мире на данный момент, но он не тот, кто дает много интервью вне рамок, установленных . Вы не получите «разностороннего», интересного зрителю Йокича».

отличный игрок, но не особенно интересный. отличный игрок, но не особенно интересный. По крайней мере, по сравнению с тем, что мы имеем в нижней части группы плей-офф, где драма в Лос-Анджелесе происходит почти каждую неделю. «Санз», смогут ли они составить конкуренцию в первый год с Кевином Дюрэнтом в составе? «Уорриорз», все их проблемы в этом году. «Клипперс», смогут ли они собраться?

Проблема «Наггетс» не в том, что их не уважают – о них просто не говорят. Люди просто не считают их такими интересными, как некоторые команды из нижней половины плей-офф», – сказал Манникс в эфире The Rich Eisen Show.

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