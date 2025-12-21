ACB. «Барселона» примет «Ховентуд» «Мурсия» встретится с «Валенсией» и другие матчи
Сегодня, 21 декабря, в рамках чемпионата Испании пройдут пять матчей.
«Барселона» сыграет с «Ховентудом», «Мурсия» примет «Валенсию».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Реал – 10-1, Валенсия – 8-1, Мурсия – 8-2, Тенерифе – 8-3, Ховентуд – 7-3, Уникаха – 7-3, Барселона – 6-4, Бильбао – 5-5, Баскония – 4-5, Бреоган – 4-6, Андорра – 4-6, Гран-Канария – 4-6, Жирона – 4-7, Форса Льейда – 4-7, Манреса – 4-7, Сарагоса – 3-6, Сан-Пабло Бургос – 1-10, Гранада – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
