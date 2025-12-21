0

Сэм Хаузер: «Год складывается непросто. Но я уверен, что смогу вернуться на свой уровень»

Форвард «Бостона» намерен улучшить свой процент попадания из-за дуги.

Большую часть текущего сезона форвард «Бостона» Сэм Хаузер испытывает проблемы с трехочковыми бросками, но в недавнем победном матче с «Майами» 28-летний баскетболист реализовал 5 из 6 попыток из-за дуги.

«Всегда приятно видеть, как мяч залетает в кольцо. Год пока складывается непросто, но раньше в других сезонах у меня уже бывали такие старты. Так что я уверен: смогу вернуться на тот уровень, который знаю.

Иногда мне кажется, что умение забивать – заразительно. И как только видишь, как пара парней забросила по несколько мячей, ты и сам начинаешь их забивать. Это как будто ты питаешься энергией друг друга. И иногда случаются такие четверти, когда происходит просто взрыв», – отметил Хаузер.

За карьеру форвард «Селтикс» реализует в среднем 42% трехочковых бросков, но в текущем сезоне его точность из‑за дуги снизилась до 36%.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: MassLive
Бостон
НБА
Сэм Хаузер
