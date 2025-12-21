Стив Керр: Я никогда не оставлю Стефа Карри.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр в интервью The Athletic рассказал о работе с разыгрывающим Стефом Карри . Они сотрудничают уже 12 сезонов и вместе завоевали четыре чемпионских титула.

«Когда я пришел в «Голден Стэйт », Стеф он уже утвердился как игрок уровня Матча всех звезд. И моей целью было просто помочь ему стать еще лучше и выиграть чемпионат. И нам удалось сделать это в первый же год, а затем выиграть еще три и сформировать партнерство, за которое я буду благодарен всю свою жизнь, потому что оно выходит далеко за рамки того, насколько он хорош как баскетболист.

Он один из самых замечательных людей, с кем я когда‑либо общался. И то, что я каждый день прихожу на работу и вижу Стефа, превращает эту работу в нечто особенное.

Что касается похода за новым титулом, я думаю, самое важное – это сама попытка, когда ты в гуще событий. Конечно, все мы знаем культуру чемпионских перстней. Все мы фокусируемся на том, кто победил. Но есть нечто прекрасное в борьбе, в самом стремлении», – отметил Главный тренер «Уорриорз».

«Голден Стэйт» в этом сезоне испытывает трудности из‑за травм игроков и возрастного состава. С показателем 14 побед и 15 поражений команда занимает 8‑ю позицию в Западной конференции. Однако их прошлогодний путь в плей-офф до травмы Карри дает команде надежду на новую попытку завоевания титула.

«Я никогда не оставлю Стефа Карри», – подчеркнул Керр.