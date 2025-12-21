Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с «Колоссосом», «Кардицас» примет «Марусси»

Сегодня, 21 декабря, в рамках чемпионата Греции пройдут два матча.

«Олимпиакос» примет «Колоссос», «Кардицас» сыграет с «Марусси». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 10-0, Панатинаикос – 9-1, ПАОК – 8-2, АЕК – 6-4, Перистери – 5-5, Промитеас – 5-5, Арис – 5-5, Ираклис – 4-6, Миконос – 4-6, Кардицас – 3-6, Марусси – 2-7, Колоссос – 2-7, Паниониос – 1-10. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.