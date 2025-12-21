«Буллз» более открыты к обмену Коби Уайта, чем когда-либо (Марк Стейн)

«Чикаго» изучает возможность обмена разыгрывающего Коби Уайта.

По информации авторитетного журналиста Марка Стейна, «Чикаго» стал более гибким в вопросе возможного обмена разыгрывающего Коби Уайта и транслируют эту готовность другим командам лиги.

После пропуска начала сезона из-за травмы икры Уайт сыграл 11 матчей, демонстрируя следующую статистику: в среднем 21,2 очка, 3,6 подбора и 5,2 передачи за 29 минут на площадке.

Коби Уайт: «Мне нравится играть за «Чикаго», но понимаю, что это бизнес»