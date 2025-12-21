Сергей Козин о поражении от «Локо»: «В концовке не хватило везения, но мы бились»

Главный тренер «Пари НН» прокомментировал итоги встречи с «Локомотивом-Кубань».

«Пари НН» в напряженном матче уступил дома «Локомотиву-Кубань» со счетом 101:105. После игры главный тренер нижегородцев Сергей Козин отметил, что команде не хватило везения и хладнокровия в решающие секунды.

«В первую очередь – спасибо болельщикам. Сегодня у нас на арене была, пожалуй, одна из лучших поддержек за последнее время. Сыграли неплохую игру, но, к сожалению, не смогли одержать победу.

Сказались микромоменты: какие-то смазанные фолы и броски. В концовке где-то не хватило везения. Все видели, что мы бились и сражались, но этого, к сожалению, оказалось недостаточно», – сказал Козин.

Следующим соперником «Пари НН» в Единой лиге ВТБ станет «Самара», матч с которой пройдет 26 декабря на домашней арене нижегородского клуба.