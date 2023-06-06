«Ты на 100% прав». Монте Моррис согласился с мнением Дрэймонда Грина о лидерских качествах Николы Йокича

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Разыгрывающий «Вашингтона» Монте Моррис согласился со словами форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина о лидерских качествах 2-кратного MVP Николы Йокича.

Грин отметил, что несмотря на промах Джамала Мюррэя в последнем владении 2-го матча, Йокич поддержал товарища.

«Что мы увидим в большинстве случаев: игрок опустит голову, расстроится. Йокич дал ему «пять»: «Ай, почти попал!» – а не: «Надо было дать мяч мне». Джокер даже плечами не пожал. Поэтому они в финале НБА», – сказал Грин».

Монте Моррис ответил: «Ты на 100% прав, @Money23Green.

Никто не хочет наблюдать отчетливое недовольство своего лидера! Он должен подбадривать остальных», – написал бывший игрок «Денвера» на своей странице в социальной сети.

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