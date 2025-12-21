Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с МБА-МАИ, «Уралмаш» примет «Бетсити Парму»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

Один из лидеров чемпионата ЦСКА встретится с МБА-МАИ, который имеет результат 0-4 за сезон в матчах с командами из топ-4.

«Уралмаш» в уральском дерби сыграет с «Бетсити Пармой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд : ЦСКА – 14-2, УНИКС – 14-2, Зенит – 11-6, Локомотив-Кубань – 10-6, Бетсити Парма – 9-6, МБА-МАИ – 9-6, Уралмаш – 6-8, Енисей – 6-9, Пари Нижний Новгород – 4-11, Автодор – 3-14, Самара – 0-16.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.