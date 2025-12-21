0

Жоан Пеньярройя подпишет контракт c «Партизаном» до конца сезона-2026/27 на сумму 1,3 млн евро

Жоан Пеньярройя станет новым главным тренером «Партизана» в ближайшие дни.

Согласно информации сербского издания Mozzart Sport, во вторник ожидается официальное назначение испанского специалиста Жоан Пеньярройи на пост главного тренера «Партизана».

56-летний испанский специалист подпишет контракт с белградским клубом до конца сезона-2026/27. Сумма его гонорара за следующие 18 месяцев составит 1,3 миллиона евро.

Пеньярройе предстоит сложная задача: ему нужно вывести «Партизан» из кризисного состояния и исправить результаты нынешнего, пока что неудачного сезона.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mozzart Sport
logoПартизан
Жоан Пеньярройя
logoЕвролига
logoАдриатическая лига
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хосеп Искьердо о конфликте между Обрадовичем и игроками «Партизана»: «У новых поколений другие моральные принципы и отношение к работе»
сегодня, 15:55
Жоан Пеньярройя должен завершить переговоры с «Партизаном» на следующей неделе
вчера, 18:50
Евролига. «Жальгирис» разгромил «Партизан», 43 очка Пантера помогли «Барселоне» обыграть «Басконию» в 3-м овертайме и другие результаты
19 декабря, 22:24
Главные новости
НБА. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Атланта» сыграет с «Чикаго» и другие матчи
1 минуту назад
Стив Керр: «Я никогда не оставлю Стефа Карри»
20 минут назад
Кевин Дюрэнт о перепалке с Брюсом Брауном: «Я определенно хотел перейти черту»
сегодня, 17:36
НБА оштрафовала Криса Финча на 35 тысяч долларов за недопустимую лексику в адрес судей
сегодня, 17:12
«Бостон» рассматривает возможность продления контрактов с Уолшем и Кетой благодаря их успешной игре на старте сезона
сегодня, 16:50
Сэм Хаузер: «Год складывается непросто. Но я уверен, что смогу вернуться на свой уровень»
сегодня, 16:32
Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил МБА-МАИ с разницей «+39», «Уралмаш» уступил «Бетсити Парме» в овертайме
сегодня, 15:19
Деррик Джонс может вернуться в строй раньше срока
сегодня, 14:47
Дирк Новицки и Хидо Тюркоглу будут включены в Зал славы ФИБА в 2026 году
сегодня, 14:08Фото
Уилл Клайберн выбыл на шесть недель из-за травмы задней поверхности бедра
сегодня, 13:21
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» справился с «Галатасараем», «Меркезефенди» уступил «Тюрк Телекому» в овертайме и другие матчи
52 минуты назадLive
Чемпионат Франции. 34 очка Майка Джеймса принесли «Монако» победу в овертайме над «Нантером», «Париж» играет с «Шоле» и другие матчи
сегодня, 18:27Live
Сергей Козин о поражении от «Локо»: «В концовке не хватило везения, но мы бились»
сегодня, 18:25
ACB. 30 очков Майкла Форреста принесли «Мурсии» победу над «Валенсией», «Барселона» выиграла у «Ховентуда» и другие матчи
сегодня, 18:08Live
Чемпионат Италии. «Венеция» выиграла у «Наполи», «Ваноли Кремона» встречается с «Дертоной» и другие матчи
сегодня, 17:59Live
Антон Юдин о победе над «Пари НН»: «Можно сказать, что в концовке мы оказались более удачливыми»
сегодня, 17:48
Чемпионат Греции. 41 очко Тайлера Дорси помогло «Олимпиакосу» обыграть «Колоссос», «Кардицас» справился с «Марусси»
сегодня, 16:16
Ростислав Вергун о поражении от «Пармы»: «Нет никакого ресурса со скамейки, который мог бы изменить ход игры»
сегодня, 16:09
Хосеп Искьердо о конфликте между Обрадовичем и игроками «Партизана»: «У новых поколений другие моральные принципы и отношение к работе»
сегодня, 15:55
Евгений Пашутин после победы над «Уралмашем»: «Мы контролировали снайперов и контролировали игру»
сегодня, 15:32