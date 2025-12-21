Жоан Пеньярройя подпишет контракт c «Партизаном» до конца сезона-2026/27 на сумму 1,3 млн евро
Жоан Пеньярройя станет новым главным тренером «Партизана» в ближайшие дни.
Согласно информации сербского издания Mozzart Sport, во вторник ожидается официальное назначение испанского специалиста Жоан Пеньярройи на пост главного тренера «Партизана».
56-летний испанский специалист подпишет контракт с белградским клубом до конца сезона-2026/27. Сумма его гонорара за следующие 18 месяцев составит 1,3 миллиона евро.
Пеньярройе предстоит сложная задача: ему нужно вывести «Партизан» из кризисного состояния и исправить результаты нынешнего, пока что неудачного сезона.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mozzart Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости