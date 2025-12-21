  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Они хотят стать бриллиантами, но бегут от давления». Бывший игрок «Партизана» Джеймс Наннэлли отреагировал на разгром от «Жальгириса»
0

«Они хотят стать бриллиантами, но бегут от давления». Бывший игрок «Партизана» Джеймс Наннэлли отреагировал на разгром от «Жальгириса»

Экс‑игрок «Партизана» прокомментировал крупное поражение команды от «Жальгириса».

Бывший форвард «Партизана» Джеймс Наннали, покинувший команду в концовке сезона-2023/24, опубликовал в своих соцсетях неоднозначное послание.

Многие болельщики белградского клуба расценили его как реакцию на унизительное поражение «Партизана» «Жальгириса» с разницей в 41 очко.

«Они хотят стать бриллиантами, но бегут от давления», – написал 35-летний американец.

Джеймс Наннэлли был любимцем болельщиков «Партизана». Во второй сезон в клубе он показал свою лучшую игру в Евролиге, набирая в среднем 12,3 очка, 3,2 подбора и 2,5 передачи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoПартизан
logoЖальгирис
logoДжеймс Наннэлли
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жоан Пеньярройя подпишет контракт c «Партизаном» до конца сезона-2026/27 на сумму 1,3 млн евро
20 минут назад
Хосеп Искьердо о конфликте между Обрадовичем и игроками «Партизана»: «У новых поколений другие моральные принципы и отношение к работе»
сегодня, 15:55
«Жальгирис» обыграл «Партизан» с разницей «+41». Это самая крупная победа клуба в Евролиге
вчера, 05:53
Главные новости
НБА. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Атланта» сыграет с «Чикаго» и другие матчи
20 минут назад
Стив Керр: «Я никогда не оставлю Стефа Карри»
39 минут назад
Кевин Дюрэнт о перепалке с Брюсом Брауном: «Я определенно хотел перейти черту»
сегодня, 17:36
НБА оштрафовала Криса Финча на 35 тысяч долларов за недопустимую лексику в адрес судей
сегодня, 17:12
«Бостон» рассматривает возможность продления контрактов с Уолшем и Кетой благодаря их успешной игре на старте сезона
сегодня, 16:50
Сэм Хаузер: «Год складывается непросто. Но я уверен, что смогу вернуться на свой уровень»
сегодня, 16:32
Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил МБА-МАИ с разницей «+39», «Уралмаш» уступил «Бетсити Парме» в овертайме
сегодня, 15:19
Деррик Джонс может вернуться в строй раньше срока
сегодня, 14:47
Дирк Новицки и Хидо Тюркоглу будут включены в Зал славы ФИБА в 2026 году
сегодня, 14:08Фото
Уилл Клайберн выбыл на шесть недель из-за травмы задней поверхности бедра
сегодня, 13:21
Ко всем новостям
Последние новости
Жоан Пеньярройя подпишет контракт c «Партизаном» до конца сезона-2026/27 на сумму 1,3 млн евро
20 минут назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» справился с «Галатасараем», «Меркезефенди» уступил «Тюрк Телекому» в овертайме и другие матчи
сегодня, 18:36Live
Чемпионат Франции. 34 очка Майка Джеймса принесли «Монако» победу в овертайме над «Нантером», «Париж» играет с «Шоле» и другие матчи
сегодня, 18:27Live
Сергей Козин о поражении от «Локо»: «В концовке не хватило везения, но мы бились»
сегодня, 18:25
ACB. 30 очков Майкла Форреста принесли «Мурсии» победу над «Валенсией», «Барселона» выиграла у «Ховентуда» и другие матчи
сегодня, 18:08Live
Чемпионат Италии. «Венеция» выиграла у «Наполи», «Ваноли Кремона» встречается с «Дертоной» и другие матчи
сегодня, 17:59Live
Антон Юдин о победе над «Пари НН»: «Можно сказать, что в концовке мы оказались более удачливыми»
сегодня, 17:48
Чемпионат Греции. 41 очко Тайлера Дорси помогло «Олимпиакосу» обыграть «Колоссос», «Кардицас» справился с «Марусси»
сегодня, 16:16
Ростислав Вергун о поражении от «Пармы»: «Нет никакого ресурса со скамейки, который мог бы изменить ход игры»
сегодня, 16:09
Хосеп Искьердо о конфликте между Обрадовичем и игроками «Партизана»: «У новых поколений другие моральные принципы и отношение к работе»
сегодня, 15:55