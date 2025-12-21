«Они хотят стать бриллиантами, но бегут от давления». Бывший игрок «Партизана» Джеймс Наннэлли отреагировал на разгром от «Жальгириса»
Экс‑игрок «Партизана» прокомментировал крупное поражение команды от «Жальгириса».
Бывший форвард «Партизана» Джеймс Наннали, покинувший команду в концовке сезона-2023/24, опубликовал в своих соцсетях неоднозначное послание.
Многие болельщики белградского клуба расценили его как реакцию на унизительное поражение «Партизана» «Жальгириса» с разницей в 41 очко.
«Они хотят стать бриллиантами, но бегут от давления», – написал 35-летний американец.
Джеймс Наннэлли был любимцем болельщиков «Партизана». Во второй сезон в клубе он показал свою лучшую игру в Евролиге, набирая в среднем 12,3 очка, 3,2 подбора и 2,5 передачи.
