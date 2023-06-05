Стив Керр: «Майами» принял решения остановить Мюррэя – Йокич будет доминировать в любом случае»

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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр стал гостем подкаста форварда Дрэймонда Грина The Draymond Green Show.

Керр рассказал, что тренерский штаб «Майами» принял решение выключить из игры разыгрывающего Джамала Мюррэя, и это дало плоды.

«Ты упомянул, что Кевин Лав вышел в стартовой пятерке.Это позволило Батлеру обороняться против Мюррэя. Я не разговаривал со Спо или кем-то из тренеров, но я вижу, как они на своем тренерском совещании говорят: «Мюррэй – голова змея, а не Йокич».

Никола будет доминировать, что бы ты ни делал. Я думаю, они просто решили: «Мюррей – это тот парень, которого мы должны остановить».

А потом можно было заметить, что они действительно пытаются сделать все, чтобы выключить его из игры», – сказал Керр.

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4 комментария

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Вадим Дзахоев
Правильное решение. Если получается остановить Джамала и не давать открытых бросков ролевикам, то пусть Джокер набирает свои 40 очков
+9
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Fazy10
Спо еще не раз всех.удивит в финале , что мне нравится в нем, то что он не боится вносит изменения постоянно и всегда пробует разные варианты именно поэтому считаю что в финале не все так однозначно
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+4
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ПП ПП
"Это позволило Батлеру обороняться против Мюррэя." - серьёзно? во как Батлер - 0 фолов. это типа Мюррэй такой баст в атаке?
+2
-1
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notfromrashka
Сербский монстр, какие броски он попадает и заваливает под кольцом, никогда не видел подобного … еще делает это с такой грацией и легкостью
+2
-1
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