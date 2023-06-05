Стив Керр: «Майами» принял решения остановить Мюррэя – Йокич будет доминировать в любом случае»

Главный тренер «Голден Стэйт» стал гостем подкаста форварда Дрэймонда Грина The Draymond Green Show.

Керр рассказал, что тренерский штаб «Майами» принял решение выключить из игры разыгрывающего , и это дало плоды.

«Ты упомянул, что вышел в стартовой пятерке.Это позволило обороняться против Мюррэя. Я не разговаривал со Спо или кем-то из тренеров, но я вижу, как они на своем тренерском совещании говорят: «Мюррэй – голова змея, а не ».

Никола будет доминировать, что бы ты ни делал. Я думаю, они просто решили: «Мюррей – это тот парень, которого мы должны остановить».

А потом можно было заметить, что они действительно пытаются сделать все, чтобы выключить его из игры», – сказал Керр.

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