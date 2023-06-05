Стив Керр: «Майами» принял решения остановить Мюррэя – Йокич будет доминировать в любом случае»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр стал гостем подкаста форварда Дрэймонда Грина The Draymond Green Show.
Керр рассказал, что тренерский штаб «Майами» принял решение выключить из игры разыгрывающего Джамала Мюррэя, и это дало плоды.
«Ты упомянул, что Кевин Лав вышел в стартовой пятерке.Это позволило Батлеру обороняться против Мюррэя. Я не разговаривал со Спо или кем-то из тренеров, но я вижу, как они на своем тренерском совещании говорят: «Мюррэй – голова змея, а не Йокич».
Никола будет доминировать, что бы ты ни делал. Я думаю, они просто решили: «Мюррей – это тот парень, которого мы должны остановить».
А потом можно было заметить, что они действительно пытаются сделать все, чтобы выключить его из игры», – сказал Керр.
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