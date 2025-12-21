  • Спортс
«Бостон» рассматривает возможность продления контрактов с Уолшем и Кетой благодаря их успешной игре на старте сезона

«Селтикс» могут продлить контракты с Уолшем и Кетой после удачного старта сезона.

Убедительная игра форварда Джордана Уолша и центрового Неэмиаш Кеты в начале сезона заставила руководство «Бостона» задуматься о долгосрочном будущем этих игроков в команде.

По информации журналиста MassLive Брайана Робба, клуб может инициировать переговоры о продлении контрактов, если оба баскетболиста продолжат показывать позитивную динамику.

Ситуация с Уолшем требует решения уже в ближайшее время. У «Селтикс» есть опция на 2,4 млн долларов на следующий сезон, но клуб может отказаться от нее в пользу заключения более длительного контракта. Такой подход позволит закрепить Уолша в команде на длительный срок и исключить риск того, что игрок станет неограниченно свободным агентом летом 2027 года.

В случае с Кетой, который получит право на продление только следующим летом, такая возможность также рассматривается, если он сохранит нынешний уровень продуктивности.

«Селтикс» заинтересованы в том, чтобы заблаговременно закрепить за собой перспективных молодых игроков, чья стоимость на рынке может значительно вырасти в случае продолжения прогресса.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: MassLive
