  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Чемпионат Италии. «Венеция» примет «Наполи», «Ваноли Кремона» встретится с «Дертоной» и другие матчи
0

Чемпионат Италии. «Венеция» примет «Наполи», «Ваноли Кремона» встретится с «Дертоной» и другие матчи

Сегодня в рамках чемпионата Италии пройдут шесть матчей.

«Венеция» сыграет с «Наполи», «Ваноли Кремона» примет «Дертону».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Трапани Шарк – 10-1, Брешия – 10-1, Виртус – 9-2, Венеция – 8-3, Милан – 8-4, Дертона – 7-4, Триест – 6-5, Ваноли Кремона – 5-6, Тренто – 5-6, Наполи – 5-6, Динамо Сассари – 3-8, Варезе – 3-8, Удине – 3-8, Канту – 3-9, Реджо-Эмилия – 2-9, Тревизо – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Италии
результаты
logoНаполи
logoРейер Венеция
logoДинамо Сассари
logoТрапани Шарк
Удине
logoТревизо
logoРеджо-Эмилия
logoВарезе
logoТриест
logoВаноли Кремона
logoТренто
logoДертона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Канту» проиграл «Милану»
вчера, 20:59
Марк Тейтум о европейском проекте НБА: «Строительство новых арен входит в наши планы»
18 декабря, 14:17
Президент итальянской федерации Джанни Петруччи: «Рим и Милан – единственные города Италии, вовлеченные в проект НБА»
13 декабря, 16:46
Главные новости
Шакил О′Нил о Луке Дончиче: «Как так выходит, что никто не может его остановить? Он всех разваливает»
9 минут назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с МБА-МАИ, «Уралмаш» примет «Бетсити Парму»
сегодня, 08:25
Шэйдон Шарп воткнул сверху через Расселла Уэстбрука
сегодня, 08:08Видео
Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана и стал рекордсменом НБА по количеству 35-очковых матчей в возрасте 40 лет и старше
сегодня, 07:51Видео
Джейлен Браун извинился перед Скотти Барнсом за слова о дополнительной хромосоме: «Но вообще-то это был комплимент»
сегодня, 07:33
32 очка и 12 подборов Кавая Ленарда помогли «Клипперс» обыграть «Лейкерс»
сегодня, 07:29Видео
Брайан Уиндхорст: «Вижу Леброна играющим только за две команды в следующем сезоне»
сегодня, 07:27
Стив Керр: «Диллон Брукс бьет Стефа по животу и его не удаляют. Через пару дней Дрэймонду дают пару технарей за разговоры»
сегодня, 07:04
Кевин Дюрэнт повздорил с игроками «Денвера», потроллил Дэвида Адельмана и отметил трехочковый новым празднованием
сегодня, 07:04Видео
Пол Пирс о менталитете, который сделал его звездой: «Заходишь в клуб и видишь самую крутую девчонку. Для меня это шанс на попадание с середины площадки»
сегодня, 06:42
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Мега» сыграет с «Цедевитой-Олимпией», «Студентски центар» встретится с «Дубаем»
26 минут назад
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с «Колоссосом», «Кардицас» примет «Марусси»
36 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» сыграет с «Нантером», «Париж» – против «Шоле» и другие матчи
42 минуты назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» сыграет с «Галатасараем», «Меркезефенди» встретится с «Тюрк Телеком» и другие матчи
сегодня, 08:47
ACB. «Барселона» примет «Ховентуд» «Мурсия» встретится с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 08:36
Евгений Богачев: «Не верил, что сможем обыграть «Зенит» в нынешнем состоянии»
сегодня, 06:12
Дэвид Адельман заработал удаление в матче с «Рокетс». Тренер в жесткой форме выразил недовольство судейством
сегодня, 04:46Видео
ACB. «Жирона» уступила «Тенерифе», «Форса Льейда» проиграла «Реалу» и другие результаты
вчера, 22:30
Чемпионат Франции. «Бурк» одолел «Элан Шалон», «Дижон» победил «Нанси»
вчера, 21:44
Чемпионат Италии. «Канту» проиграл «Милану»
вчера, 20:59