НБА оштрафовала Криса Финча на 35 тысяч долларов за недопустимую лексику в адрес судей

Главный тренер «Тимбервулвз» Крис Финч оштрафован на 35 000 долларов.

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч оштрафован на 35 000 долларов за использование недопустимой лексики в адрес судей и несвоевременное покидание площадки после удаления. Об этом сообщила пресс-служба НБА в своих соцсетях.

Инцидент, в результате которого Финч получил два технических фола и был удален с площадки , произошел на 7‑й минуте 1-й четверти матча «Тимбервулвз» против «Оклахомы» 20 декабря. Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 112:107.