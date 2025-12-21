0

НБА оштрафовала Криса Финча на 35 тысяч долларов за недопустимую лексику в адрес судей

Главный тренер «Тимбервулвз» Крис Финч оштрафован на 35 000 долларов.

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч оштрафован на 35 000 долларов за использование недопустимой лексики в адрес судей и несвоевременное покидание площадки после удаления. Об этом сообщила пресс-служба НБА в своих соцсетях.

Инцидент, в результате которого Финч получил два технических фола и был удален с площадки, произошел на 7‑й минуте 1-й четверти матча «Тимбервулвз» против «Оклахомы» 20 декабря. Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 112:107.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
logoМиннесота
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoКрис Финч
штрафы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони Эдвардс: «Гилберт Аренас считает, что я не играю на равный счет, потому что тороплюсь домой»
вчера, 15:53
Энтони Эдвардс об удалении Криса Финча: «Мне это по душе, наш парень»
вчера, 15:05
«Какой же ты кусок дерьма». До чего люто всех бесит «Оклахома»
вчера, 14:30
Главные новости
«Бостон» рассматривает возможность продления контрактов с Уолшем и Кетой благодаря их успешной игре на старте сезона
23 минуты назад
НБА. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Атланта» сыграет с «Чикаго» и другие матчи
30 минут назад
Сэм Хаузер: «Год складывается непросто. Но я уверен, что смогу вернуться на свой уровень»
41 минуту назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил МБА-МАИ с разницей «+39», «Уралмаш» уступил «Бетсити Парме» в овертайме
сегодня, 15:19
Деррик Джонс может вернуться в строй раньше срока
сегодня, 14:47
Дирк Новицки и Хидо Тюркоглу будут включены в Зал славы ФИБА в 2026 году
сегодня, 14:08Фото
Уилл Клайберн выбыл на шесть недель из-за травмы задней поверхности бедра
сегодня, 13:21
«Финикс» специально фолил на Стефене Карри в концовке, судьи не зафиксировали нарушения
сегодня, 12:39Видео
Леброн Джеймс отказался комментировать отстранение Криса Пола: «Это не мое дело»
сегодня, 12:12
Ивица Зубац не смог доиграть матч против «Лейкерс» из-за травмы голеностопа
сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. 34 очка Майка Джеймса принесли «Монако» победу в овертайме над «Нантером», «Париж» – против «Шоле» и другие матчи
19 минут назадLive
Чемпионат Греции. 41 очко Тайлера Дорси помогло «Олимпиакосу» обыграть «Колоссос», «Кардицас» справился с «Марусси»
57 минут назад
ACB. «Барселона» выиграла у «Ховентуда» «Мурсия» встречается с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 16:11Live
Ростислав Вергун о поражении от «Пармы»: «Нет никакого ресурса со скамейки, который мог бы изменить ход игры»
сегодня, 16:09
Хосеп Искьердо о конфликте между Обрадовичем и игроками «Партизана»: «У новых поколений другие моральные принципы и отношение к работе»
сегодня, 15:55
Евгений Пашутин после победы над «Уралмашем»: «Мы контролировали снайперов и контролировали игру»
сегодня, 15:32
Чемпионат Италии. «Венеция» принимает «Наполи», «Ваноли Кремона» встретится с «Дертоной» и другие матчи
сегодня, 15:20Live
Стив Керр о слухах об обмене Куминги: «Это непростая ситуация. Год назад в точно таком же положении был Уиггинс»
сегодня, 15:16
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» справился с «Галатасараем», «Меркезефенди» встречается с «Тюрк Телеком» и другие матчи
сегодня, 15:01Live
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» справилась с «Мегой», «Студентски центар» проиграл «Дубаю»
сегодня, 14:50