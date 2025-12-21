0

Кевин Дюрэнт о перепалке с Брюсом Брауном: «Я определенно хотел перейти черту»

Кевин Дюрэнт о перепалке с Брюсом Брауном: Я определенно хотел перейти черту.

В матче между «Хьюстоном» и «Денвером» вспыхнул словесный конфликт между Кевином Дюрэнтом и Брюсом Брауном. После игры форвард «Рокетс» прокомментировал ситуацию.

«Я определенно хотел перейти черту. Это баскетбол. Это то, что происходит в рамках площадки. Тут нет уважения, нет любви, ничего такого. Ко мне люди не проявляют любви. Они часто переходят грань в своей физической игре, понимаете, о чем я?

Кто‑то умеет и говорить, и играть, а кто‑то – нет. Мне как игроку пришлось научиться и говорить, и играть. Думаю, Брюс сейчас, вероятно, проходит через то же самое.

Мне нравится, когда мы обмениваемся репликами. Это и есть баскетбол. Многие говорят, что сейчас в игре этого не хватает. А когда я так делаю – это вдруг становится проблемой», – сказал Дюрэнт.

Брюс Браун о словесном выпаде Дюрэнта: «Прозвучали слова неуважения. Поскорее бы новая встреча с ними»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Denver Post
logoКевин Дюрэнт
logoДенвер
logoБрюс Браун
logoХьюстон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт повздорил с игроками «Денвера», потроллил Дэвида Адельмана и отметил трехочковый новым празднованием
сегодня, 07:04Видео
Брюс Браун о словесном выпаде Дюрэнта: «Прозвучали слова неуважения. Поскорее бы новая встреча с ними»
сегодня, 06:09
«Ты никчемный!» Кевин Дюрэнт вступил в словесную перепалку с Брюсом Брауном
сегодня, 05:06Видео
Главные новости
НБА оштрафовала Криса Финча на 35 тысяч долларов за недопустимую лексику в адрес судей
28 минут назад
«Бостон» рассматривает возможность продления контрактов с Уолшем и Кетой благодаря их успешной игре на старте сезона
50 минут назад
НБА. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Атланта» сыграет с «Чикаго» и другие матчи
57 минут назад
Сэм Хаузер: «Год складывается непросто. Но я уверен, что смогу вернуться на свой уровень»
сегодня, 16:32
Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил МБА-МАИ с разницей «+39», «Уралмаш» уступил «Бетсити Парме» в овертайме
сегодня, 15:19
Деррик Джонс может вернуться в строй раньше срока
сегодня, 14:47
Дирк Новицки и Хидо Тюркоглу будут включены в Зал славы ФИБА в 2026 году
сегодня, 14:08Фото
Уилл Клайберн выбыл на шесть недель из-за травмы задней поверхности бедра
сегодня, 13:21
«Финикс» специально фолил на Стефене Карри в концовке, судьи не зафиксировали нарушения
сегодня, 12:39Видео
Леброн Джеймс отказался комментировать отстранение Криса Пола: «Это не мое дело»
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. 34 очка Майка Джеймса принесли «Монако» победу в овертайме над «Нантером», «Париж» – против «Шоле» и другие матчи
46 минут назадLive
Чемпионат Греции. 41 очко Тайлера Дорси помогло «Олимпиакосу» обыграть «Колоссос», «Кардицас» справился с «Марусси»
сегодня, 16:16
ACB. «Барселона» выиграла у «Ховентуда» «Мурсия» встречается с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 16:11Live
Ростислав Вергун о поражении от «Пармы»: «Нет никакого ресурса со скамейки, который мог бы изменить ход игры»
сегодня, 16:09
Хосеп Искьердо о конфликте между Обрадовичем и игроками «Партизана»: «У новых поколений другие моральные принципы и отношение к работе»
сегодня, 15:55
Евгений Пашутин после победы над «Уралмашем»: «Мы контролировали снайперов и контролировали игру»
сегодня, 15:32
Чемпионат Италии. «Венеция» принимает «Наполи», «Ваноли Кремона» встретится с «Дертоной» и другие матчи
сегодня, 15:20Live
Стив Керр о слухах об обмене Куминги: «Это непростая ситуация. Год назад в точно таком же положении был Уиггинс»
сегодня, 15:16
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» справился с «Галатасараем», «Меркезефенди» встречается с «Тюрк Телеком» и другие матчи
сегодня, 15:01Live
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» справилась с «Мегой», «Студентски центар» проиграл «Дубаю»
сегодня, 14:50