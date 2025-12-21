Кевин Дюрэнт о перепалке с Брюсом Брауном: Я определенно хотел перейти черту.

В матче между «Хьюстоном » и «Денвером » вспыхнул словесный конфликт между Кевином Дюрэнтом и Брюсом Брауном. После игры форвард «Рокетс» прокомментировал ситуацию.

«Я определенно хотел перейти черту. Это баскетбол. Это то, что происходит в рамках площадки. Тут нет уважения, нет любви, ничего такого. Ко мне люди не проявляют любви. Они часто переходят грань в своей физической игре, понимаете, о чем я?

Кто‑то умеет и говорить, и играть, а кто‑то – нет. Мне как игроку пришлось научиться и говорить, и играть. Думаю, Брюс сейчас, вероятно, проходит через то же самое.

Мне нравится, когда мы обмениваемся репликами. Это и есть баскетбол. Многие говорят, что сейчас в игре этого не хватает. А когда я так делаю – это вдруг становится проблемой», – сказал Дюрэнт.

