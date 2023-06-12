«Лейкерс» могут предложить контракт Донте Дивинченцо

Теги возможные переходы Голден Стэйт Лейкерс НБА Донте Дивинченцо Баскетбол

«Лейкерс» в межсезонье могут предложить контракт разыгрывающему «Голден Стэйт» Донте Дивинченцо, который станет свободным агентом.

Об этом рассказал управленец клуба Западной конференции.

«Донте может запросить больше, чем исключение среднего уровня для команд, которые платят налог на роскошь, но сам по себе он подходящий, правильный игрок, человек, который может таскать мяч и атаковать с дистанции, выходя со скамейки», – рассказал менеджер.

В сезоне-22/23 Донте набирал 9,4 очка, 4,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру.

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