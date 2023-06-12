« » в межсезонье могут предложить контракт разыгрывающему « » , который станет свободным агентом.

Об этом рассказал управленец клуба Западной конференции.

«Донте может запросить больше, чем исключение среднего уровня для команд, которые платят налог на роскошь, но сам по себе он подходящий, правильный игрок, человек, который может таскать мяч и атаковать с дистанции, выходя со скамейки», – рассказал менеджер.

В сезоне-22/23 Донте набирал 9,4 очка, 4,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру.

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