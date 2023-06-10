По мнению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, лос-анджелесские клубы « » и « » являются не единственными возможными местами продолжения карьеры Криса Пола.

«Если Крис Пол этим летом станет свободным агентом, то стоит присмотреться к двум представителям Лос-Анджелеса, «Клипперс» и «Лейкерс».

« » и « » также в списке», – заявил журналист.

Ранее появились слухи, что « » может обменять или отчислить ветерана.

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