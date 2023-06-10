«Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» будут претендовать на Криса Пола, если он покинет «Финикс» (Воджнаровски)
По мнению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, лос-анджелесские клубы «Лейкерс» и «Клипперс» являются не единственными возможными местами продолжения карьеры Криса Пола.
«Если Крис Пол этим летом станет свободным агентом, то стоит присмотреться к двум представителям Лос-Анджелеса, «Клипперс» и «Лейкерс».
«Нью-Йорк» и «Голден Стэйт» также в списке», – заявил журналист.
Ранее появились слухи, что «Финикс» может обменять или отчислить ветерана.
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