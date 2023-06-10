«Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» будут претендовать на Криса Пола, если он покинет «Финикс» (Воджнаровски)

Теги возможные переходы Голден Стэйт Клипперс Лейкерс Нью-Йорк Крис Пол Финикс НБА Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По мнению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, лос-анджелесские клубы «Лейкерс» и «Клипперс» являются не единственными возможными местами продолжения карьеры Криса Пола.

«Если Крис Пол этим летом станет свободным агентом, то стоит присмотреться к двум представителям Лос-Анджелеса, «Клипперс» и «Лейкерс». 

«Нью-Йорк» и «Голден Стэйт» также в списке», – заявил журналист.

Ранее появились слухи, что «Финикс» может обменять или отчислить ветерана.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

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5 комментариев

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Стэн Смит
Голден стейт? Зачем он им?
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Cubs-V
Очевидно, что в случаи становления СА, он перейдет в ЛА и скорее всего к братану, где нет ни одного ПГ с контрактом. Какбэ вообще вся эта ситуация не кулуарная договоренность, чтобы Пол перешел в Лэйкерс.
+2
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Stephan Carrypenko
Ответ Стэн Смит
Голден стейт? Зачем он им?
Ну почему же? Хорошо зайдёт
+1
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Budabuda
это конец даже надеждам о гаечке
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Растислав Лупеко
Он будет ментором?
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