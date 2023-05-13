Защитник « » предстоящим летом станет доступен для продления контракта.

Как сообщает The Athletic, «Уорриорз» собираются попросить Томпсона пойти на финансовые уступки клубу в случае, если переговоры состоятся.

В прошлом году «Голден Стэйт» сумел договориться о подобной возможности при продлении контракта .

Сезон-23/24 станет последним в контракте Клэя, он заработает 43,2 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 69 матчах, набирая 21,9 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

В шестом матче серии с « » (101:122, 2-4) Томпсон набрал 8 очков при 3 из 19 с игры.

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