«Уорриорз» собираются попросить Клэя Томпсона пойти на уступки клубу при продлении контракта
Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон предстоящим летом станет доступен для продления контракта.
Как сообщает The Athletic, «Уорриорз» собираются попросить Томпсона пойти на финансовые уступки клубу в случае, если переговоры состоятся.
В прошлом году «Голден Стэйт» сумел договориться о подобной возможности при продлении контракта Эндрю Уиггинса.
Сезон-23/24 станет последним в контракте Клэя, он заработает 43,2 миллиона долларов.
В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 69 матчах, набирая 21,9 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.
В шестом матче серии с «Лейкерс» (101:122, 2-4) Томпсон набрал 8 очков при 3 из 19 с игры.
Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко
Звезду НБА забрили в армию Финляндии. Сколько будет служить, чем заниматься, когда вернется
а уступки какие , на 5 млн меньше за сезон ?
при всей моей любви к нему , на какие бы он уступки не пошел - это будет переплата 🤷🏾♂️
короче , не позавидуешь офису гс
а вот какова его ценность на рынке хз 🤷🏾♂️
Я бы обменял его на Симмонса с доплатой от Нетс, уверен, что Бена в ГС приведут в чувство, как Уиггинса, это прямая замена Грину будет. И Грина тоже отпускать.