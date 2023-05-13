«Уорриорз» собираются попросить Клэя Томпсона пойти на уступки клубу при продлении контракта

Теги возможные переходы Голден Стэйт Лейкерс НБА Клэй Томпсон Эндрю Уиггинс Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон предстоящим летом станет доступен для продления контракта.

Как сообщает The Athletic, «Уорриорз» собираются попросить Томпсона пойти на финансовые уступки клубу в случае, если переговоры состоятся.

В прошлом году «Голден Стэйт» сумел договориться о подобной возможности при продлении контракта Эндрю Уиггинса.

Сезон-23/24 станет последним в контракте Клэя, он заработает 43,2 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 69 матчах, набирая 21,9 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

В шестом матче серии с «Лейкерс» (101:122, 2-4) Томпсон набрал 8 очков при 3 из 19 с игры.

Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко

Звезду НБА забрили в армию Финляндии. Сколько будет служить, чем заниматься, когда вернется

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Прозектор-50
Сегодня выбил 3 из 19, вот и предложить ему 19 на 3)))
+39
0
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fogiii
ну после такой серии тут мле будет многовато
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bars1998
Ответ Dark Lion
Я думал томпсон на выход, после такого сезона
Гсв это ненадо у них нет места в потолке уйдет Клэй а вместо него ни кого и не подпишеш
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dark Lion
Я думал томпсон на выход, после такого сезона
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ShowTime.
блин, клэй максималку хочет конечно
а уступки какие , на 5 млн меньше за сезон ?
при всей моей любви к нему , на какие бы он уступки не пошел - это будет переплата 🤷🏾‍♂️
короче , не позавидуешь офису гс
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CoolTime
Да при чем тут уступки, Клей получал максималку когда был элитным защитником, который и двух очковые попадал на хорошем уровне и с трехи поливал, по факту эта была полноценная вторая звезда. Сейчас у него кроме 3ки ничего не осталось, бросок со средней просел, защита просела еще сильнее, ну а в плоф он просто развалился
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0ptimus.
В том году в ПО был не так хорош, думал ладно после травмы еще не пришел в себя, но в этом году еще хуже! Он должен на очень большие уступки пойти
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ShowTime.
Ответ Stephan Carrypenko
Неужели на выход? Кстати, какие возможны варианты и что могут получить гс за него? Эксперты
ну если сейчас обменивать , то у клэя истекающий контракт , проблем с обменом не будет
а вот какова его ценность на рынке хз 🤷🏾‍♂️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Его еще и просить надо? Ничего не спутал? Команда ждала его больше года, после крестов, сейчас она имеет игрока, который поливает 3/19 и она должна просить????
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bars1998
Ответ CoolTime
Да при чем тут уступки, Клей получал максималку когда был элитным защитником, который и двух очковые попадал на хорошем уровне и с трехи поливал, по факту эта была полноценная вторая звезда. Сейчас у него кроме 3ки ничего не осталось, бросок со средней просел, защита просела еще сильнее, ну а в плоф он просто развалился
ну думаю 15-20 млн он получит в любом месте)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ононаоно
Клею нужно снизить зарплату, а Пула обменять. Тогда будет ещё поход за гайками.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bars1998
Ответ Stephan Carrypenko
Неужели на выход? Кстати, какие возможны варианты и что могут получить гс за него? Эксперты
У него Истекающий, на следующий год, Могут впринципе обменять кто будет чистить платежку, только вряд ли это Гсв надо будет)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bars1998
Ответ CoolTime
да он и у воинов столько получит, но уже были инсайды, что он себя оценивает на максималку, я не думаю что плоф сильно сбавит его аппетит, точно не до 20ки
Ему 33 и он после двух серьезных травм, нет он хорошо выглядит, но максималках ему дать? В Лиге много конечно дурачков но чо то я не верю в это)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CoolTime
Ответ bars1998
ну думаю 15-20 млн он получит в любом месте)
да он и у воинов столько получит, но уже были инсайды, что он себя оценивает на максималку, я не думаю что плоф сильно сбавит его аппетит, точно не до 20ки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cubs-V
Ответ ShowTime.
ну если сейчас обменивать , то у клэя истекающий контракт , проблем с обменом не будет а вот какова его ценность на рынке хз 🤷🏾‍♂️
И кого найти на замену? Как бы тут не скидывали все на Клэя. Он свои 20 очков и 37 из-за дуги набирает. При этом не является дырой и не требует мяч.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ssss Ssss
Ответ ShowTime.
блин, клэй максималку хочет конечно а уступки какие , на 5 млн меньше за сезон ? при всей моей любви к нему , на какие бы он уступки не пошел - это будет переплата 🤷🏾‍♂️ короче , не позавидуешь офису гс
согласен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dark Lion
Ответ bars1998
Гсв это ненадо у них нет места в потолке уйдет Клэй а вместо него ни кого и не подпишеш
Ну я имел ввиду обмен. У Клея все таки следующий сезон последний по контракту, можно было бы его с пиком выгодно обменять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bars1998
Вообще идеально Томпсон подошёл бы в Даллас но ему 33 и его приход в клуб один не даст гарантии на гайки)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonaldBrashear 2.0
надо его обменять уже, не нужен он команде.

Я бы обменял его на Симмонса с доплатой от Нетс, уверен, что Бена в ГС приведут в чувство, как Уиггинса, это прямая замена Грину будет. И Грина тоже отпускать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bars1998
следующий сезон логично было бы дать последний шанс команде от Клуба хоть что то выйграть, Потом идти в перестройку ибо с такими огромными ЗП состав то двигать нереально а костяк стареет, Это было бы логично... но)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
конечно должен уступать два года лечили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люби Зенит Побольше Побед
Надеюсь, что к следующему сезону Томпсон подготовится, а не опять будет вкатываться через матчи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gauche
Продлении?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий